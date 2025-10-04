Estepona adjudica obras en un muro del corredor litoral

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado las obras necesarias para reparar y estabilizar parte de un muro de contención existente en la zona de playa Bella, que se encuentra afectado por los daños que le han ido provocando los temporales. En concreto, se va a intervenir en el trazado del corredor litoral que conecta La Chimenea con Playa Bella, indicó el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trabajos consistirán en la reparación y el refuerzo del muro, para lo que serán necesarios rellenos y la construcción de micropilotes.

En total, se actuará en una longitud de 35 metros. Además, la actuación incluirá también el arreglo de la escalera de acceso a la urbanización que también se ha visto afectada y presenta grietas provocadas por los distintos temporales. La actuación se ha adjudicado por 129.175 euros y un plazo de ejecución de 45 días.

Este tramo fue inaugurado en 2015, cuenta con una pasarela de madera de 325 metros de longitud y dispone de 320 metros. En su ejecución se construyó un muro de contención de hormigón debido a las tareas de desmonte que se debieron realizar.