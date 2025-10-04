Explota una embarcación en el puerto de Fuengirola.

Una embarcación de recreo sufrió la explosión del motor cuando estaba en el puerto deportivo de Fuengirola esta mañana, en lo que parece un suceso fortuito y que provocó una gran alarma entre las personas que se encontraban en la zona, que inmediatamente llamaron al Servicio de Emergencias 112.

La explosión se produjo cuando la embarcación estaba navegando cerca de la bocana, entre los pantalanes 2 y 3 del puerto, en un momento en que estaba ocupada por ocho personas. Los servicios de emergencia sanitaria, Policía Local de Fuengirola, bomberos del CPB, Guardia Civil y Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona y rescataron a los ocho ocupantes, que presentaban heridas de diversa consideración, tres de ellas de carácter grave. Rápidamente fueron puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia, según el Ayuntamiento de Fuengirola, que reconoció que todavía se desconocen la causas de la explosión.

La deflagración provocó una densa columna de humo negra que alertó a las personas que se encontraban en la zona. Rápidamente, y mientras llegaban los servicios de emergencia, tres jóvenes montados en motos de agua se dirigieron hacia donde estaba la embarcación y empezaron a maniobrar para lanzarle agua e intentar contener el fuego, que afectaba a la zona del motor y amenazaba con extenderse al resto del barco.

La embarcación finalmente se ha hundido y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos