Torremolinos celebrará el primer Festival de Teatro Solidario

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del área de Bienestar Social, y con la colaboración de la Asociación Málaga Cultura Social, ha organizado el I Festival de Teatro Solidario ‘Alma de Ciudad’ cuya recaudación irá destinada a asociaciones benéficas y que tendrá lugar en el palacio de congresos de la ciudad.

«El I Festival de Teatro Solidario acogerá tres magníficas representaciones a beneficio de tres entidades sociales que trabajan en Torremolinos a favor de la inclusión y para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales, como son TEACompaño, El Club Deportivo Al-Ándalus y CaPAZ. Gracias a la generosidad de la Asociación Málaga Cultura Social a la que quiero agradecer su implicación con esta causa», declaró la concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja.

La primera representación será ‘Don Juan Tenorio’ que tendrá lugar el 31 de octubre a las 20.30 horas en la Sala Playamar y cuya recaudación será a beneficio del Club Deportivo Al-Andalus Torremolinos que se encarga de la promoción del deporte adaptado a personas que sufren discapacidad psíquica, intelectual o física.

Por otra parte, el 7 de noviembre, también a las 20.30 horas, se podrá disfrutar en la Sala Álamos del espectáculo ‘Lorca: del flamenco al jazz’, cuya recaudación se destinará en este caso a la Asociación TEAcompaño que persigue visibilizar y crear conciencia sobre la importancia de la inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales en la sociedad.

Por último, cerrará el festival la representación el 21 de noviembre a las 20.30 horas de la obra ‘Abuelos’, cuya recaudación irá a beneficio de la Asociación CaPAZ que trabaja en favor de la inclusión escolar y social del alumnado de Educación Especial. Esta obra, de Manuel Navarro, es una emotiva comedia que retrata la vida de Lourdes y Ángel, dos padres maduros que, a través de sus vivencias, observan los cambios y transformaciones en la vida de sus hijos.

Las entradas se pueden adquirir a un precio de 10 euros en la web www.giglon.com.