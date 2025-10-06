El dispositivo de salvamento de Torremolinos realiza 47 rescates en el mar entre junio y septiembre

El dispositivo especial de salvamento desplegado por el Ayuntamiento de Torremolinos durante los meses de verano en las playas del municipio se ha salado con un total de 692 actuaciones en las que no se han registrado víctimas mortales ni incidencias destacadas.

El operativo especial de playas, que se ha mantenido en servicio desde el 1 de junio al 30 de septiembre, ha actuado en 217 ocasiones por heridas en el litoral, en 172 picaduras de medusas y en 34 por picaduras de pez araña.

Los integrantes del dispositivo han realizado 47 rescates en el agua y todos ellos han finalizado con éxito, sin que se haya registrado ningún ahogamiento.

No obstante, el servicio de ambulancia ha realizado un total de 592 actuaciones con traslado a centro de salud para valoración facultativa y ha actuado en 393 ocasiones en los puntos accesibles para el baño adaptado.

El dispositivo de salvamento de Torremolinos se ha mantenido del 1 de junio al 30 de septiembre. / L.O.

Coordinación

El concejal de Playas de Torremolinos, Miguel Domínguez (PP) ha destacado "la labor realizada por los integrantes del dispositivo de seguridad, que con su trabajo y dedicación han contribuido al buen desarrollo de la temporada de baño".

Domínguez ha resalado "la coordinación entre socorristas, auxiliares de playa, Protección Civil y Policía Local, además de la labor de Servicios Públicos de Torremolinos, la Delegación de Playas y de Limpieza de Torremolinos" para que la temporada turística se haya desarrollado con normalidad.

El dispositivo de salvamento de Torremolinos ha actuado en horario desde las 11 hasta las 20 horas. / L.O.

Dispositivo

El dispositivo de salvamento y seguridad, que se ha mantenido en las playas de Torremolinos desde el 1 de junio al 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 20:00 horas, ha contado con cerca de 40 profesionales.

El operativo ha incluido once torres de vigilancia fija equipadas con material de primeros auxilios, una embarcación de rescate y dos motos acuáticas, una ambulancia para traslados urgentes, dos puestos de enfermería fijos, un vehículo de intervención rápida equipado con material sanitario de primeros auxilios, y cinco desfibriladores repartidos en los puestos principales de enfermería y coordinación además de en los vehículos.

Desde el Centro de Coordinación se ha establecido una comunicación constante con los auxiliares de playas, Protección Civil y Policía Local, además de los distintos servicios de emergencias como 061, 112 o bomberos.

Novedades

El servicio ha contado este verano con un sistema de localización por pulsera para menores y personas con discapacidad, disponible de forma gratuita en los módulos de atención.

También se ha contado con un sistema de videovigilancia de las playas en tiempo real donde desde el puesto de coordinación se ha podido seguir en directo el desarrollo de las intervenciones y el estado del mar, o la afluencia de público.

Las banderas de señalización del estado del mar también han tenido este año el distintivo de identificación para daltónicos, mejorando así la inclusión, además de contar una campaña más con el servicio de baño adaptado.