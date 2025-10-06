Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola

La inmobiliaria Higuerón Real Estate, especializada en viviendas de lujo exclusivas, ha obtenido la licencia para empezar a construir su nuevo proyecto inmobiliario: Waterfall Residences.

Se trata a de una promoción compuesta por 233 viviendas exclusivas repartidas en siete proyectos residenciales que suman una inversión de 106 millones de euros en pleno corazón de la Costa del Sol, a tan solo unos minutos del centro de Málaga y Fuengirola.

El nuevo complejo se desarrollará en una parcela de 26.272 m2, con más de 7.000 m2 de zonas verdes donde se levantarán los residenciales Virginia, Niágara, Iguazú, Havasu, Ángel, Yosemite y Victoria.

Imagen de cómo será alguna de las viviendas de lujo de la promoción Waterfall de Higuerón Real Estate en Fuengirola. / L.O.

Servicios

El primer proyecto que se va a hacer realidad dentro de esta promoción es la construcción de 71 viviendas, incluyendo 21 Garden Villas, 34 Deluxe Apartaments y 16 Sky Villas, en las que cada espacio está meticulosamente diseñado para maximizar la comodidad y el estilo, asegurando una calidad de vida de primera clase.

Los residentes tendrán el privilegio de disfrutar de los servicios de Higuerón Resort, más allá de las prestaciones de un 5 estrellas.

Así será la sala de coworking de la promoción Waterfall de Higuerón Real Estate en Fuengirola. / L.O.

Así, podrán acceder al Sport Club con pistas de pádel y tenis; Spa con diferentes opciones de circuito y tratamientos; una oferta gastronómica con la participación de Diego Gallegos, chef del restaurante Sollo, galardonado con una Estrella Michelin, una estrella Michelin Verde y dos Soles Repsol. También podrán disfrutar del Beach Club. Todo ello con la comodidad y la privacidad de tu hogar.

Sostenibilidad

El complejo se caracterizará, entre otros elementos, por sus cascadas, desde el punto de vista estético y funcional para la búsqueda de un refugio personal que combina lujo y sostenibilidad ambiental.

El agua será una de las claves de la promoción Waterfall de Higuerón Real Estate en Fuengirola. / L.O.

En esta línea, Higuerón Real Estate se convierte en pionero en la Costa del Sol en introducir un sistema de aguas grises en una promoción residencial de estas características, para alinearse con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU). Este sistema le permitirá recoger, tratar y reutilizar el agua residual de duchas, lavabos y lavadoras, excluyendo las aguas negras (de inodoros), mediante la captación del agua, una filtración para retirar sólidos, un tratamiento (físico, químico o biológico) para eliminar impurezas y bacterias, y su almacenamiento para su reutilización en usos no potables como el riego de jardines. Todo ello con el objetivo de ahorrar agua potable, reducir la huella hídrica y disminuir los costes de tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, contará con equipos de suministro de energías renovables, y elementos para reducir la huella de carbono y el impacto ambiental, con sus correspondientes calificaciones en cuanto consumo energético y emisiones, y la obtención del certificado Breeam.

Compromiso

"Este nuevo proyecto no sólo eleva el estándar de excelencia de la compañía y reafirma nuestro compromiso con la exclusividad y la diferenciación, sino que además se perfila como una apuesta de máxima calidad, plenamente integrada en el entorno y con un diseño innovador y exclusivo concebido para satisfacer la demanda de un mercado cada vez más exigente", destaca Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developments.

Higuerón Real Estate ya ha puesto en marcha 900 viviendas y en los próximos años continuará su plan de expansión en el que planea diseñar más de 500. Todas ellas en pleno corazón de la Costa del Sol.