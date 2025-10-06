Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bienestar Social

Mijas adjudica el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, que atenderá a 550 personas

El Consistorio invertirá 6,4 millones de euros hasta 2027 para este servicio que prestan 140 profesionales durante los dos próximos años prorrogables otros tres

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Mijas ha adjudicado a la empresa Uniges 3 el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, que atenderá a unas 550 personas.

El contrato garantiza la prestación del servicio de ayuda a domicilio hasta septiembre de 2027, aunque se podrá prorrogar tres años más, y permite dar estabilidad a los 140 profesionales que prestan dicha asistencia.

El contrato, que entra en vigor este martes, supone una inversión de 6,4 millones de euros por parte del Consistorio mijeño y prevé la ampliación del número de beneficiarios de 547 a 617 personas cuando se analicen las solicitudes presentadas.

Asistencia

La alcaldesa, Ana Mata (PP) ha explicado que de los 547 beneficiarios, 317 están cubiertos por la Ley de Dependencia, y el resto, 230, en atención concertada.

Entre los servicios que presta el programa de ayuda a domicilio se incluye la compañía en el hogar, el aseo personal, la ayuda con la comida y el acompañamiento en paseos por la vía pública.

Ampliación de la cobertura

El nuevo contrato con Uniges 3 permitirá ampliar la cobertura durante los fines de semana a nuevos usuarios que lo soliciten. Además, el servicio de ayuda a domicilio incluye la prestación del servicio de almuerzo a domicilio que reciben diariamente 42 personas.

"La gestión de la atención social es prioritaria para este equipo de gobierno", según ha manifestado la alcaldesa, quien ha destacado que "este nuevo contrato ofrece plena garantía jurídica y económica tanto a los beneficiarios como a los trabajadores del servicio tras muchos años en precario".

Urgencia

La alcaldesa ha recordado que el actual equipo de gobierno se vio obligado a hacer un contrato de emergencia para mantener el servicio cuando llegó al gobierno municipal, ya que el anterior contrato estaba en precario tras su finalización y ocasionaba numerosos problemas a las trabajadoras.

Al mismo tiempo comenzó la tramitación de un nuevo pliego para la normalización de una situación que ahora entra en vigor con todas las garantías.

Además, la necesidad de prorrogar el contrato será decisión del órgano de contratación (y serán obligatorias para el contratista siempre que se comuniquen con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo en vigor), lo que podrían llevar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2030.

