El PSOE exige la apertura íntegra del Hospital de Estepona

La secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, exigieron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la apertura completa del Hospital de Estepona. Molina denunció que el hospital «sigue sin abrirse íntegramente a pesar de haber sido financiado por los vecinos de Estepona». «Moreno Bonilla prometió un hospital de alta resolución con hospitalización e intervenciones quirúrgicas menores, pero la realidad es que solo funcionan siete u ocho especialidades de las veinte previstas, el centro está casi vacío y muchas urgencias se derivan al Costa del Sol porque no se pueden realizar analíticas ni pruebas diagnósticas más allá de las diez de la noche», criticó.

Recordó que el acuerdo inicial con la Junta, bajo gobiernos socialistas, garantizaba la dotación de personal y equipamiento, «pero Moreno Bonilla recortó y paralizó su desarrollo. Mientras tanto, más de 6.000 personas esperan una intervención quirúrgica en el Hospital Costa del Sol, con una media de 128 días de demora, y 37.000 malagueños aguardan su primera cita con un especialista», subrayó.

Molina pidió al alcalde de Estepona «que exija al presidente de la Junta la apertura íntegra del hospital, porque fueron los esteponeros quienes lo pagaron. Su silencio lo hace cómplice», dijo.