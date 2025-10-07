Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE exige la apertura íntegra del Hospital de Estepona

Denuncian que funcionan menos de la mitad de la veintena de especialidades previstas y muchas urgencias se derivan al Costa del Sol

Carmen Martín y Emma Molina, ante el Hospital de Estepona.

Carmen Martín y Emma Molina, ante el Hospital de Estepona. / l.o.

Alejandro González

Málaga

La secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, exigieron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la apertura completa del Hospital de Estepona. Molina denunció que el hospital «sigue sin abrirse íntegramente a pesar de haber sido financiado por los vecinos de Estepona». «Moreno Bonilla prometió un hospital de alta resolución con hospitalización e intervenciones quirúrgicas menores, pero la realidad es que solo funcionan siete u ocho especialidades de las veinte previstas, el centro está casi vacío y muchas urgencias se derivan al Costa del Sol porque no se pueden realizar analíticas ni pruebas diagnósticas más allá de las diez de la noche», criticó.

Recordó que el acuerdo inicial con la Junta, bajo gobiernos socialistas, garantizaba la dotación de personal y equipamiento, «pero Moreno Bonilla recortó y paralizó su desarrollo. Mientras tanto, más de 6.000 personas esperan una intervención quirúrgica en el Hospital Costa del Sol, con una media de 128 días de demora, y 37.000 malagueños aguardan su primera cita con un especialista», subrayó.

Molina pidió al alcalde de Estepona «que exija al presidente de la Junta la apertura íntegra del hospital, porque fueron los esteponeros quienes lo pagaron. Su silencio lo hace cómplice», dijo.

El PSOE exige la apertura íntegra del Hospital de Estepona

Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola

Mijas adjudica el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, que atenderá a 550 personas

El dispositivo de salvamento de Torremolinos realiza 47 rescates en el mar entre junio y septiembre

Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias

Estepona adjudica obras en un muro del corredor litoral

Torremolinos celebrará el primer Festival de Teatro Solidario

Javier Salas critica a Moreno Bonilla por sectarismo en la inauguración del centro de salud de Los Boliches

