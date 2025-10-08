Cae una banda que robaba por encargo coches de lujo en la Costa del Sol y los exportaba a Emiratos Árabes

El núcleo duro de la organización estaba en la región de Reggio Emilia (Italia), pero su actividad se extendía por distintas localidades de la Costa del Sol. La información de los Carabinieri a la Guardia Civil permitió comprobar que el grupo, que trabajaba por encargo y con especial preferencia por las gamas más exclusivas de Ferrary, BMW o Range Rover, barría varios municipios de la provincia malagueña buscando modelos que no bajaban de los 170.000 euros.

El grupo tenía preferencia por las gamas más altas de Ferrary, BMW y Range Rover

Una vez localizados, les instalaban dispositivos de geolocalización para monitorizarlos en tiempo real. Esto les permitía saber cuándo y dónde estaban estacionados en la calle, en garajes comunitarios o aparcamientos públicos, puntos a los que se desplazaban en horario nocturno para ejecutar el robo. "Mientras varios integrantes se encargaban de asegurar el perímetro y garantizar el éxito en la sustracción, otro de los miembros de la organización accedía al interior del vehículo tras vulnerar los sistemas de seguridad del fabricante y arrancaban el vehículo sin necesidad de llave ni de emplear la fuerza física", ha explicado la Guardia Civil.

Nave de Vélez-Málaga en la que preparaban los vehículos antes de exportarlos. / L.O.

Colocaban dispositivos de geolocalización a los coches para monitorizarlos y robarlos en el mejor momento posible

Una vez en su poder, los coches eran trasladados a una nave ubicada estratégicamente en Vélez-Málaga donde los ocultaban durante el tiempo necesario. Pasado ese periodo, los autores regresaban a España para modificar los elementos identificativos (matrícula y número de bastidor) y que codificaban una nueva llave. Con una nueva identidad, otro miembro de la organización se encargaba de trasladar los coches hasta Amberes (Bélgica), desde donde eran exportados hacia Emiratos Árabe Unidos.

Varios agentes inspeccionan uno de los vehículos recuperados. / L.O.

Casi 100 vehículos robados

La operación suma nueve detenidos en Italia a los que se atribuye la sustracción y falsificación de 90 vehículos de lujo que suman un valor superior a los 18 millones de euros. La Guardia Civil asegura que la organización ha blanqueado más de 2,5 millones de euros mediante un entramado financiero basado en criptomonedas, ya que la opacidad de los activos digitales facilita ocultar el origen ilícito de los fondos. Para ello se valieron de la participación de testaferros, quienes figuraban como titulares de cuentas y carteras virtuales para dificultar el rastreo patrimonial y eludir la acción judicial.

Los investigadores han decomisado bienes valorados en más de 3,5 millones de euros, entre los que se incluyen vehículos de alta gama, inmuebles, dinero en efectivo y activos digitales, todos vinculados directamente a los miembros de la red criminal y sus colaboradores.