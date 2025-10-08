Benalmádena abre la temporada de la Pista de Hielo con una fiesta benéfica en favor de Leonor

El Palacio de Deportes de Benalmádena inaugurará el viernes 17 de octubre la temporada de la Pista de Hielo con una gran fiesta benéfica en favor de Leonor, la joven de 14 años, vecina del municipio, que necesita ayuda para sufragar el coste del tratamiento paliativo que le permita paliar las secuelas que le está provocando un tumor cerebral que le han diagnosticado inoperable.

La presidenta de la asociación El Vuelo de las Libélulas, María del Prado González, se puso en contacto hace unas semanas con la madre de Leonor, Milena, tras ver el llamamiento que hacía a través de Instagram para lograr ayuda para que su hija pueda ganar tiempo en la lucha contra el tumor que le acaban de diagnosticar.

La joven padece un astrocitoma difuso infiltrante caracterizado por la presencia de mutación IDH1 que se corresponde con grado 2 de la OMS en adultos jóvenes, un tumor invasivo, con crecimiento lento y una tendencia a infiltrarse en el tejido cerebral circundante.

Milena encontró a través de internet una clínica en Alemania que suministra una vacuna, autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero que no cubre la Seguridad Social, que permitiría encapsular el tumor y ralentizar su crecimiento para ganar tiempo en la lucha por encontrar alguna posible cura. El tratamiento tiene un coste de 40.000 euros que la familia no puede sufragar. De ahí el apoyo de asociaciones como El Vuelo de las Libélulas.

Leonor con su madre, Milena, en una fotografía reciente. / El Vuelo de las Libélulas

Solidaridad

El Ayuntamiento de Benalmádena, que ya apoyó hace unos días una campaña de apoyo entre los comerciantes de la localidad, se ha querido sumar a esta causa y ha organizado un evento, junto con la asociación El Vuelo de las Libélulas, con el que quiere recaudar fondos para Leonor aprovechando la apertura de la temporada de la Pista de Hielo.

El evento, que se celebrará bajo el lema ‘Todos con Leonor’, destinará íntegramente la recaudación a esta causa solidaria. Durante la tarde, de 18:00 a 21:00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada festiva organizada para toda la familia.

Habrá exhibiciones de patinaje artístico, pintacaras para los más pequeños, sorteos, animación y muchas sorpresas. La entrada solidaria tiene un precio simbólico de 2 euros, y para quienes no puedan asistir se ha habilitado una Fila 0 a través de Bizum con el código 08672.

La Asociación de Comerciantes de Benalmádena y el Ayuntamiento del municipio colaboran en la campaña en favor de Leonor. / L.O.

Apoyo

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos (PP) ha destacado la importancia de esta cita. "La solidaridad y el deporte se dan la mano para apoyar a Leonor y su familia. Invitamos a vecinos y visitantes a participar, disfrutar y, sobre todo, colaborar con una causa que nos toca a todos", ha señalado el edil.

La Pista de Hielo del Palacio de Deportes de Benalmádena es la única de Andalucía y la única operativa en el sur de España. "No solo es un reclamo turístico y deportivo de primer nivel, sino una herramienta clave para atraer visitantes y generar actividad económica en la zona, en los meses de menor afluencia de turistas" ha explicado el edil.

La fiesta benéfica se celebrará en la avenida Ciudad de Melilla, junto al propio Palacio de Deportes, y contará con un aforo limitado hasta completar capacidad.