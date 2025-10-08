La Junta destina 900.000 euros a la construcción de un centro de día para personas con discapacidad en Benalmádena

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, y el alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, han visitado las obras del primer centro de día de atención a la discapacidad que se construye en Benalmádena.

"Se trata de un nuevo recurso que era muy demandado no sólo por la ciudadanía, sino por la propia entidad, lo que ha motivado el apoyo de la Junta con una subvención de 900.000 euros a través de la convocatoria de fondos europeos Next Generation", ha explicado.

Sarabia ha destacado durante la visita, también junto a la portavoz de la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD), Estefanía Rubio, y la presidenta de la Fundación Kareema, Nadia Gil, que las obras avanzan a buen ritmo y ha señalado que el nuevo centro incrementará la oferta de atención a las personas con discapacidad en el Sistema de Atención a la Dependencia con 20 plazas de estancia diurna, que a su vez servirán de respiro familiar para su entorno.

Ha valorado también la colaboración institucional entre administraciones públicas y el tercer sector, que promueven este tipo de proyectos para impulsar los recursos que las entidades locales y privadas ponen a disposición del Sistema de Atención a la Dependencia.

El nuevo centro de ABAD es uno de los 14 proyectos que han sido subvencionados por la Consejería de Inclusión Social en toda la provincia de Málaga por un importe total de 18 millones de euros a través de los fondos Next Generation para el incremento de 620 plazas en seis residencias y ocho centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha señalado que "este proyecto avanza con paso firme gracias a la dedicación y el esfuerzo de ABAD, que lleva más de dos décadas trabajando por una atención de calidad a las personas con discapacidad en nuestro municipio y gracias al apoyo de la Administración pública y en este caso al trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benalmádena" y ha valorado la subvención municipal otorgada a ABAD por valor de 300.000 euros para avanzar en la construcción del centro.

"Es una satisfacción para mí estar hoy aquí contemplando el avance imparable de estas obras, la evolución de un proyecto tan necesario para tantas familias de Benalmádena, que llevan mucho tiempo peleando por contar con un centro de atención integral, que les evite tener que desplazarse a otros municipios y que ahora está muy cerca de ser una realidad", ha afirmado el regidor, al tiempo que ha mostrado su intención de seguir prestando todo el apoyo posible a ABAD desde el Ayuntamiento.

Durante su intervención, Estefanía Rubio, psicóloga y portavoz de ABAD, ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Benalmádena y la Fundación Kareema, para destacar que este recurso "cubrirá una necesidad real y urgente para muchas familias que, hasta ahora, se veían obligadas a desplazarse a otros municipios o quedarse sin atención especializada".

"Este centro no es solo un edificio, es esperanza, inclusión y futuro para cientos de personas", ha afirmado, antes de hacer un llamamiento a la ciudadanía y al tejido empresarial para sumarse y colaborar con el proyecto, recordando que "la luz de ABAD se encenderá más fuerte que nunca con este centro, pero todavía se necesita a toda la sociedad para hacerlo realidad".