Torremolinos llama a los vecinos a participar en el nuevo plan general

Torremolinos quiere contar cuanto antes con un nuevo Plan General de Urbanismo para superar el vacío que provocó la anulación del plan aprobado por el anterior gobierno del PSOE, por defectos en su tramitación y que obligó al Consistorio a regirse por el planeamiento de 1996 . Y lo quiere hacer con la participación de todos los vecinos.

Conscientes de que el urbanismo puede resultar un tanto farragoso, sobre todo en cuanto a normativa se refiere, y para facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento de Torremolinos ha celebrado una jornada en la que varios expertos han reflexionado sobre aspectos determinantes del documento técnico que marcará el futuro de la localidad y que se espera que se apruebe de forma definitiva en otoño de 2027.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha clausurado esta jornada, en la que han participado los arquitectos Carlos Lamela y Rafael de La-Hoz; los redactores del Plan, Ramón Cuevas, Juan José Caro y José Seguí, y representantes de la Oficina Municipal de Planeamiento como Michel Bencomo, Luis Frade y Maribel Gutiérrez. Una mesa redonda que ha estado moderada por la concejala de Regeneración Urbana, Marina Vázquez, y a la que han asistido representantes de distintas administraciones, asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada sobre el Plan General de Urbanismo de Torremolinos ha generado una gran expectación. / L.O.

Participación

La regidora ha llamado a los vecinos a la participación. "Creemos importante que el diseño, el desarrollo futuro de Torremolinos, no sea sólo participativo, sino también conocido y asequible para cualquiera. Los vecinos están llamados a participar en este proceso, y tanto el Ayuntamiento como el equipo redactor, pondrán todo de su parte para que todos entendamos lo que estamos haciendo y el futuro que queremos para nuestra ciudad".

Del Cid ha reivindicado la necesidad de aprobar un plan de urbanismo "que responda exclusivamente a los intereses generales del municipio, y no se vea condicionado por proyectos que sobre plano pueden parecer muy atractivos, pero que no merecen condicionar el crecimiento de toda una ciudad".

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha llamado a los vecinos a participar en el nuevo Plan General de Urbanismo. / L.O.

Oportunidad

"Estamos ante una oportunidad única para reivindicar Torremolinos como una de las zonas clave del área metropolitana de Málaga. Tenemos diagnosticados y compartimos muchas de las virtudes y problemas de una de las zonas productivas más pujantes de España, por lo que nuestro planeamiento debe potenciar las ventajas, como es el crecimiento de población, pero también haciendo frente a retos como la mejora de la movilidad, la respuesta a la escasez de vivienda y la interrelación entre la ciudad y su entorno natural, para hacer una ciudad más sostenible, más amable, más respetuosa y perdurable".

Margarita del Cid ha añadido que Torremolinos cuenta con "las herramientas, el equipo y la voluntad necesaria para que este nuevo planeamiento sirva para que el municipio vuelva a ser uno de los mejores lugares del mundo, igual que en los años 60 y 70".

Plazos

El Ayuntamiento de Torremolinos ya ha concluido y publicado el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y ultima el Plan de Ordenación Urbana (POU) previstos en la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que simplifica los trámites para redactar un nuevo plan general de urbanismo.

La previsión del Consistorio es poder aprobar el Plan de Ordenación Urbana de manera inicial en verano de 2026 y de manera definitiva en otoño de 2027.