Infraestructuras

Acosol invertirá 3,2 millones de euros en la digitalización de la red de agua de la Costa del Sol Occidental

La empresa pública ha recibido una subvención de fondos europeos para desarrollar este proyecto, que mejorará la información y gestión de toda la red del ciclo del agua de los 11 municipios de la comarca

Acosol va a invertir 3,2 millones de fondos europeos para la digitalización de las infraestructuras del agua de la Costa del Sol Occidental.

Acosol va a invertir 3,2 millones de fondos europeos para la digitalización de las infraestructuras del agua de la Costa del Sol Occidental. / L.O.

Málaga

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, va a poner en marcha un proyecto para la digitalización de toda la red del ciclo urbano del agua y mejorar así su gestión.

El proyecto Agua 360, ha recibido una subvención de 3,2 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation.

De esta manera, Acosol continuará con el Plan Estratégico de Transformación Digital que puso en marcha en 2021, según ha explicado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña (PP).

"En la Costa del Sol Occidental tenemos un horizonte marcado muy claro hacia la eficiencia en la gestión del ciclo urbano del agua y, en general, con una estrategia marcada muy clara en cuanto a la preservación de nuestros recursos hídricos y la protección de nuestro medio ambiente", ha manifestado Cardeña.

Una de las estaciones depuradora de Acosol.

Una de las estaciones depuradora de Acosol. / L.O.

Actuaciones

El proyecto Agua 360 incluye una serie de actuaciones en los 11 municipios que forman la comarca de la Costa del Sol Occidental: Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos

En total se van a poner en marcha 51 actuaciones relacionadas con la planificación, la mejora de la eficiencia y la digitalización, y con la gestión de la información.

Operarios de Acosol arreglan una avería en una tubería.

Acosol digitalizará las infraestructuras para hídricas para mejora la gestión del servicio. / L.O.

Mejoras

La consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, ha manifestado que este proyecto redundará en un mejor servicio a los vecinos de la Costa del Sol Occidental.

"Vamos a contar con un sistema digitalizado con el que obtendremos datos e información en tiempo real para poder planificar las actuaciones oportunas de la manera más eficaz y rápida posible, además de mejorar nuestra respuesta y transparencia a la ciudadanía", ha explicado la consejera delegada de Acosol.

Matilde Mancha ha añadido que el proyecto supondrá la implicación de todos los agentes relacionados con la gestión del agua, tanto Acosol como ayuntamientos, ciudadanía, asociaciones y colectivos.

Objetivos

A través de la digitalización de las infraestructuras, el proyecto Agenda 360 quiere convertirse en una herramienta eficaz para la gestión del ciclo urbano del agua, no solo en los sistemas mancomunados sino también en los pequeños ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental.

Para ello, quiere estudiar la posibilidad de recursos alternativos y proteger las masas de agua, preservando el ecosistema y asegurando la sostenibilidad frente a la escasez de recursos. Al mismo tiempo quiere garantizar la calidad y cantidad de agua para el servicio público; mejorar los sistemas de saneamiento y depuración; y la gestión del ciclo urbano del agua.

