Cordia pone la primera piedra de un complejo de 500 viviendas sostenibles en Mijas

La promotora Cordia ha celebrado este jueves el acto de colocación de la primera piedra de 360º by Cordia, un proyecto residencial compuesto por más de 500 viviendas ubicadas en el entorno de Cerrado del Águila, en el término municipal de Mijas.

Se trata de la segunda promoción de Cordia en España tras la construcción de la Jade Tower, un proyecto residencial en Fuengirola, con la práctica totalidad de las viviendas ya vendidas, que ha sido reconocido como la mejor ‘Smart Home’ del mundo en los International Property Awards 2025.

Al acto han asistido, entre otros, concejal de Economía y Hacienda y Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas, de Mario Bravo; la cónsul de Hungría en Málaga, Réka Vidáts; el cónsul honorario de Rumanía, José Luis Ramos; el presidente del Consejo de Administración de Cordia Group, Tibor Földi, y director general de Cordia en España, Mauricio Mesa Gómez.

“Este proyecto no es solo un complejo residencial, sino un estilo de vida único, con impresionantes vistas que alcanzan hasta África y con servicios excepcionales. Con la cercanía de la ciudad y la presencia inmediata de la naturaleza, todo está dispuesto para ofrecer confort y tranquilidad. Basándonos en nuestra experiencia previa, esperamos que los compradores pasen aquí varios meses al año como mínimo”, explicó Tibor Földi, presidente del Consejo de Administración de Cordia Group.

La promoción, cuya primera piedra se ha colocado este jueves, está entre montañas y a 5 minutos del mar. / L.O.

Sostenibilidad

El nuevo proyecto 360° by Cordia estará formado por más de 500 viviendas, entre montañas y a 5 minutos del mar, con un diseño moderno y funcional firmado por el estudio HCP Arquitectos, que garantiza la construcción respetuosa con el medio ambiente en todas las fases.

Y es que el nuevo conjunto residencial se desarrollará de acuerdo con los estándares de sostenibilidad de BREEAM y contará con un certificado energético de clase A.

La primera fase constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con 4 dormitorios en un entorno natural único. / L.O.

Primera fase

La primera fase de 360° by Cordia constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo para favorecer la entrada de luz natural y jardines privados en las plantas bajas, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados.

El complejo, integrado en su primera fase por seis edificios de baja altura, ofrece vistas al mar y al campo de golf, a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y del Hipódromo, con buenas comunicaciones a Fuengirola, Marbella, Málaga y el aeropuerto, garantizando la conectividad.

La promoción se encuentra rodeada de senderos naturales y carriles bici, y ofrece acceso directo a un campo de golf de 9 hoyos, pistas de tenis y pádel y una Casa Club con servicios de restauración.

Las viviendas están diseñadas por el estudio HCP Arquitectos. / L.O.

Servicios

Las zonas comunes contarán con numerosos servicios y espacios de esparcimiento para todas las edades, como piscinas al aire libre para niños y adultos; zona de juegos infantiles; SPA con sauna de infrarrojos, jacuzzi y hammam; gimnasio totalmente equipado; sala de yoga; gastrobar con TV y espacio infantil, sala de juegos con billar, ajedrez y sala de póker así como espacio coworking.

Además, el conjunto residencial tendrá servicio de seguridad las 24 horas del día, cargadores para vehículos eléctricos y los últimos avances en sistemas de domótica en sus viviendas, lo que permitirá a sus residentes controlar desde su dispositivo móvil la iluminación, climatización, subida y bajada de persianas, apertura de puertas o el servicio de videoportero de su vivienda, entre otras prestaciones.

"360° by Cordia propone un estilo de vida que combina confort, sostenibilidad y conexión con la naturaleza, creando un entorno pensado para disfrutar tanto del descanso como de la actividad diaria. Es un lugar ideal para familias que buscan crecer en un espacio seguro, rodeado de zonas verdes y con acceso cercano a colegios, centros de salud y servicios esenciales, pero también una excelente opción para quienes desean una segunda residencia junto al mar, bien comunicada y próxima al aeropuerto. Cada detalle ha sido diseñado para favorecer el bienestar, impulsar un fuerte sentido de comunidad y ofrecer una inversión sólida con visión de futuro", ha manifestado el director general en España de Cordia, Mauricio Mesa Gómez.

El presidente del Consejo de Administración de Cordia Group, Tibor Földi, durante el acto de colocación de la primera piedra de su segunda promoción en España. / L.O.

Cordia Group

Cordia, miembro del Grupo Futureal, es uno de los mayores grupos empresariales de promoción e inversión inmobiliaria residencial de Europa, con presencia y una marca sólida y reconocida en los segmentos medio y medio-alto del mercado de venta en Hungría, Polonia, Rumanía y en el Reino Unido, a la vez que lleva a cabo su segundo proyecto en España.

Con una trayectoria de 20 años, Cordia Group ha recibido múltiples premios internacionales, entre los que se incluyen los Global Awards for Excellence de ULI; Best Mixed Use Project in Europe de International Property Awards o el Best Purpose Built Project Worldwide de la Federación Inmobiliaria Internacional (FIABCI).