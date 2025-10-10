Detenido por escupir al Cristo crucificado de una iglesia de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 31 años y origen africano por presuntamente irrumpir en una iglesia de Fuengirola y escupir a la imagen de Cristo crucificado, acción que legalmente podría suponer una ofensa y desprecio hacia los símbolos cristianos.

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes que los hechos se produjeron el pasado 2 de octubre en la Parroquia de San José a la hora del amanecer. La versión policial explica que hombre irrumpió en el templo muy alterado lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar, aprovechando que uno de los accesos a la iglesia estaban abiertos por labores de limpieza.

Mesa del altar de la iglesia. / L.O.

Según los testigos, el intruso escupió a la talla del Cristo crucificado y además cogió un cristal que cubría la mesa del altar con intención de hacerlo añicos. "Sólo los gritos de pánico de dos mujeres que se hallaban dentro de la iglesia frenaron al intruso, que vociferando en una lengua extranjera emprendió la huida", han indicado en un comunicado.

Denuncia del párroco

Los hechos fueron denunciados por el párroco de la iglesia, iniciándose una investigación por parte de agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola. Finalmente, con base en las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar y detener al investigado este pasado miércoles en Mijas como presunto autor de un delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.