Investigado en Mijas: en patinete robado y tras consumir varias drogas

Un conductor está siendo investigado por la Policía Local de Mijas por robar un patinete y circular con el mismo bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 7 cuando los agentes municipales realizaban un control de patinetes en la calle San Valentín, en el núcleo de Las Lagunas, donde observaron que dos varones circulaban en el mismo vehículo.

Una vez interceptado el vehículo, los policías comprobaron que el conductor se encontraba bajo los efectos de las drogas y no acreditaba la titularidad del patinete.

El conductor dio positivo en las pruebas que le realizaron de hachís y cocaína, y tras realizar las gestiones oportunas, los policías localizaron al propietario del patinete, quien manifestó que se lo habían sustraído en días previos.

Los agentes de la Policía Local de Mijas instruyeron diligencias penales contra el conductor como presunto autor de un delito leve de hurto.

Agresión a una empleada

En otra intervención de los agentes municipales de seguridad, el pasado 6 de octubre, estos atendieron el caso de una presunta agresión a la empleada del Punto Limpio del núcleo poblacional de La Cala de Mijas.

En la central del cuerpo recibieron una llamada por la tarde en la que una empleada alertaba de que había sido agredida por un conductor en el acceso del Punto Limpio de la Cala, el cual se había marchado rápidamente.

Ya en el lugar, los agentes se entrevistaron con la alertante y un testigo de los hechos; ofrecieron la posibilidad a la mujer de ser atendida sanitariamente por las posibles lesiones; y la empleada indicó conocer al conductor, por lo que manifestó su intención de interponer denuncia ante la Guardia Civil por los hechos ocurridos.

Conducción temeraria

Además, la Policía Local de Mijas ha informado que durante la madrugada del día 8, agentes del cuerpo detuvieron a un conductor que circulaba a gran velocidad en un vehículo robado en la zona de Riviera.

Los policías, durante un servicio de vigilancia en la avenida del Golf de la referida zona, observaron como un vehículo circulaba a gran velocidad, y tras interceptarlo le pidieron la documentación del conductor y del vehículo.

Los agentes comprobaron que el vehículo se encontraba sustraído, por lo que detuvieron al conductor como presunto autor de un delito de hurto y lo trasladaron a la Guardia Civil.