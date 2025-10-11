Mijas lleva a cabo en otoño un nuevo plan de podas que ya supera las 4.200 actuaciones

Con la llegada del otoño, el Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Mijas ha puesto de nuevo en marcha un plan municipal de poda que llegará a todos los rincones del término municipal. En concreto, hasta la fecha, se han podado ya 4.250 árboles (2.710 en Las Lagunas, 402 en Osunillas, 360 en Mijas Pueblo y 778 en La Cala).

Así lo ha dado a conocer el concejal de Parques y Jardines, Daniel Gómez, quien ha añadido que esta iniciativa tiene un presupuesto de 334.000 euros anuales.

El edil ha recordado que la mayor parte de la poda arbórea y arbustiva se realiza entre otoño e invierno, en coincidencia con la parada de crecimiento, ha explicado el edil. Para ejecutar estas importantes labores, la delegación de Parques y Jardines cuenta con dos equipos de podadores. Cada uno se compone de un oficial, que es el que mayoritariamente realiza los cortes de ramas, y un peón, que es quien las recoge del suelo y almacena en los transportes.

También se dispone de un camión con plataforma elevadora que puede alcanzar los 18 metros y otro de 14 metros, que resultan imprescindibles para realizar las podas en altura, lo que sucede la mayor parte del tiempo.

Gómez ha subrayado que las labores de poda se desarrollan a lo largo de todo el año, si bien es cierto que ahora se intensifican. "Queremos que la masa arbórea y arbustiva de Mijas presente el mejor estado posible de cara a su conservación, y en esta época es cuando hay que llevar a cabo la mayor parte de las actuaciones", ha detallado el concejal.