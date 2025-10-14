La Fundación "la Caixa" y el Ayuntamiento de Torremolinos refuerzan su alianza contra la pobreza infantil

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), y el director general del Área Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, han firmado un convenio de colaboración para dar continuidad al programa CaixaProinfancia, contra la pobreza infantil en el municipio.

Al acto han asistido la concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra.

Ambas entidades han analizado las situaciones de vulnerabilidad que se dan en las familias del municipio con el objetivo de ofrecer respuestas más allá de una atención puntual, mediante una estrategia que combine los recursos públicos, con los recursos de la fundación, entidades sociales locales y proyectos comunitarios.

CaixaProinfancia actúa en Torremolinos desde 2017 y hasta la fecha ha atendido a 884 niños, niñas y adolescentes de 507 familias, en colaboración con tres entidades sociales del territorio: Hogar Abierto, ACCEM y SIDI. Solo en el último año participaron 319 niños y niñas de 208 familias torremolinenses.

El programa Caixaproinfancia ofrece oportunidades a niños y adolescentes de familias vulnerables. / L.O.

Colaboración público-privada

«La colaboración público-privada es esencial para atender a aquellos vecinos a los que no podríamos llegar con medios municipales. De ahí la relevancia tan de entidades como la Fundación "la Caixa" y el tejido asociativo de la ciudad", según ha manifestado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.

«La falta de recursos no debería condicionar el futuro de ningún niño o niña. Con CaixaProinfancia queremos asegurar que los menores en situación de vulnerabilidad cuenten con el apoyo y las oportunidades necesarias para crecer, aprender y construir un proyecto de vida en igualdad de condiciones para construir una sociedad verdaderamente justa y cohesionada», ha manifestado el subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

«Este convenio refuerza nuestro compromiso con la infancia y con el desarrollo social de Torremolinos, asegurando que ningún menor quede atrás por falta de oportunidades», ha destacado Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía.

El programa CaixaProinfancia se apoya en Torremolinos con las entidades sociales Hogar Abierto, ACCEM y SIDI. / L.O.

Trabajo en red

CaixaProinfancia trabaja para romper la transmisión de la pobreza entre generaciones y, para ello, pone a disposición de las familias servicios y recursos centrados en el refuerzo educativo, el ocio y tiempo libre, el acompañamiento educativo familiar, la atención psicoterapéutica y la promoción de la salud.

La intervención se realiza a través de entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con servicios sociales, centros educativos, centros de salud y otros agentes del territorio, lo que permite priorizar las ayudas, hacer seguimiento de cada caso y garantizar una atención integral.

Romper el círculo de la pobreza

CaixaProinfancia se desarrolla en las principales ciudades del país y, solo el último año, ha atendido a más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de más de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad de toda España.

Desde su creación en 2007 ha acompañado a cerca de 400.000 menores. El programa tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza heredada a través de un modelo de intervención integral y en red, de la mano de 400 entidades sociales que colaboran en su implementación y su seguimiento, adaptando las intervenciones a las necesidades de cada territorio y de cada familia.