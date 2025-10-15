Abren expediente a Manilva por daños en el Castillo de la Duquesa

La Junta de Andalucía ha incoado expediente sancionador al Ayuntamiento de Manilva por autorizar obras en el entorno del yacimiento del Castillo de la Duquesa «sin contar con la autorización previa» y que habrían afectado a restos arqueológicos de la zona. Asimismo, la Delegación está adoptando «medidas legales» ante la negativa de los propietarios de la parcela afectada por esta situación a colaborar en las tareas de protección urgentes decretadas por Cultura.

Así lo ha manifestado este martes la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, a una pregunta en comisión del parlamentario de Vox, Antonio Sevilla. Sevilla explicó que la Fiscalía Provincial de Málaga ha abierto diligencias por un posible delito contra el patrimonio histórico tras la denuncia de una asociación (Verdemar), que advierte de sondeos geotécnicos y movimientos de tierra en la parcela L1 del Plan Parcial de El Hacho, donde se proyectan 140 viviendas de lujo y un supuesto museo sin excavación completa ni autorización cultural expresa».

Sevilla añadió que «esas actuaciones fueron autorizadas por la Junta de Andalucía, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar también al Ayuntamiento de Manilva y a su propia Consejería por posible permisividad ante hechos que podrían vulnerar la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía».

Respuesta de la Junta

La consejera admitió que es una «una situación delicada», y expuso todas las actuaciones desde que el 2 de julio la Delegación recibiera el escrito de un arqueólogo que denunciaba la un movimiento de tierra en una parcela próxima al yacimiento de la Villa Romana del Castillo de la Duquesa.

La consejera ha dicho que una inspección técnica al día siguiente, junto al Seprona y al Ayuntamiento, corroboró la denuncia, y el día 7 emitió un informe que proponía medidas de protección del patrimonio arqueológico. La Delegación también pidió un informe al Ayuntamiento, que fue recibido el día 16, y en el que el Consistorio reconoció haber emitido dos órdenes de ejecución de limpieza y de creación de una línea de cortafuegos aledaña a viviendas y viales, «que han ocasionado ciertos daños en el yacimiento arqueológico»

La Consejería ha solicitado a la Universidad de Málaga que investigue los restos y valorar el alcance de los posibles daños. Y está adoptando medidas legales ante la negativa a los propietarios de la parcela de colaborar. «El 15 de septiembre, nuestro delegado incoó un procedimiento sancionador al Ayuntamiento de Manilva por la aprobación de órdenes de ejecución sin contar con autorización previa», ha explicado.