Metrovacesa comienza la entrega de 46 viviendas exclusivas en Manilva

La inmobiliaria Metrovacesa, con más de un siglo de trayectoria, ha comenzado la entrega de las 46 viviendas que forman parte de su nueva promoción Blue View Heights, ubicada en Manilva.

La inversión total del proyecto asciende a 14,9 millones de euros y, actualmente, solo quedan disponibles las dos últimas viviendas.

El conjunto residencial, diseñado por Román & Canivell Arquitectos, consta de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con garaje, trastero y amplias terrazas con vistas al mar Mediterráneo. Además, entre las zonas comunes, dispone de piscina, gimnasio, jardines y club social.

Las viviendas de Blue View Heights están a cinco minutos de la playa en Manilva. / L.O.

Compromiso

"La entrega de Blue View Heights refuerza nuestro compromiso por ofrecer viviendas de alta calidad y sostenibles en la Costa del Sol, una de las zonas más demandadas de España”, apunta Laura González Sánchez, gerente de Promociones de Andalucía Oriental de Metrovacesa.

La promoción se ha desarrollado bajo el compromiso Domum de Metrovacesa, que garantiza eficiencia energética, calidad en el diseño arquitectónico y respeto por el entorno.

El residencial se encuentra en Bahía de las Rocas, Manilva, próximo a Sotogrande y Estepona, a escasos metros de la playa, rodeada de campos de golf y puertos deportivos.

Así quedará la promoción de Metrovacesa Blue Marine en Manilva. / L.O.

Nuevas promociones

Blue View Heights es la primera entrega de Metrovacesa en Manilva, junto a Blue Marine, que actualmente se encuentra en periodo de construcción, y Blue Wave, cuyas primeras entregas están previstas para el primer trimestre de 2028.

Blue Marine es una promoción de 40 viviendas adosadas y pareadas de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas con vistas al Mediterráneo, en la que Metrovacesa va a invertir 11 millones de euros.

Todas las viviendas de Blue Marine incluyen una plaza de aparcamiento y zonas comunes con piscina exterior e interior, zona de coworking y gimnasio para disfrute de sus residentes. Además, las viviendas ubicadas en las esquinas disfrutarán de amplios jardines y piscina individual.

La promotora ha diseñado la promoción con el sello VERDE que certifica todos los aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente, el bienestar y el cuidado de la salud de las personas.

Blue Wave es una promoción de 66 viviendas unifamiliares adosadas en Manilva. Las casas, de tres dormitorios y dos cuartos de baño, constan de espacios abiertos y grandes terrazas para aprovechar la luz del litoral en las diferentes estancias. / L.O.

Blue Wave

Blue Wave es una promoción de 66 viviendas unifamiliares también en Manilva, cuyas primeras unidades se espera entregar el primer trimestre de 2028, con una inversión de 18,9 millones de euros.

Diseñadas por Archs and Graphs Estudio de Arquitectura, las casas constan de tres dormitorios y dos cuartos de baño, constan de espacios abiertos y grandes terrazas para aprovechar la luz del litoral en las diferentes estancias. Todas ellas incluyen plaza de garaje, algunas viviendas disponen de jardín y piscinas privadas. Y podrán hacer uso de zonas comunes como gimnasio, piscina o espacio de coworking.

La promoción tiene las calificaciones A-A en consumo de energía y emisiones, así como los sellos Domum propio de la promotora y Sello Verde de edificio sostenible.

Metrovacesa

Metrovacesa, con más de 100 años de historia, cuenta con una cartera de suelo líquida en España con una superficie total de 4,5 millones de m² edificables, que permitirá desarrollar más de 27.100 viviendas en todo el país.

El valor de mercado de sus activos (GAV) alcanza los 2.561 millones de euros a junio de 2025. Su presencia geográfica es única y equilibrada con especial atención en algunas grandes ciudades. Asimismo, está presente en zonas turísticas de primer nivel y en ciudades de menor tamaño con alto potencial.

La promotora tiene en marcha actualmente 105 proyectos activos en diferentes puntos de la geografía española, donde trabaja con partners locales para diseñar sus promociones en línea con las necesidades de cada uno de los mercados en los que está presente.