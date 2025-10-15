La ‘Quincena del Mayor’ de Torremolinos cierra con récord de participación y una gran fiesta final

La Quincena del Mayor organizada por el Ayuntamiento de Torremolinos del 1 al 14 de octubre ha congregado a alrededor de un millar de mayores usuarios de los centros de convivencia y participación activa del municipio que han tomado parte en una decena de actividades que culminaban en la tarde de este pasado martes con una gran fiesta de clausura en el Palacio de Congresos, donde disfrutaron de una merienda y de la música de la orquesta Metrópolis.

El concejal de Mayores, José Manuel Ruiz, ha resaltado "la implicación y trabajo de las juntas directivas de los cinco Centros de Participación Activa de Torremolinos, ya que son parte esencial en la realización y organización de esta jornada tan especial dedicada a nuestros mayores". Ha destacado que "el balance, un año más, es positivo gracias a la participación y a la asistencia a todas las actividades que se han organizado".

La Quincena del Mayor arrancó el 1 de octubre con el torneo de mus y parchís. El de la primera modalidad se llevó a cabo en el Centro de Participación Activa El Pozuelo y el de parchís en el Centro Municipal de Convivencia Torremolinos Centro. Se celebraron del 1 al 3 de octubre. El torneo de petanca celebrado en las pistas del CPA Torremolinos-Oeste también contó con una gran participación.

Una de las actividades más esperadas son los viajes. En esta edición los participantes han ido a Granada donde han pasado dos días y una noche disfrutando de la ciudad y visitando algunos de sus muchos espacios emblemáticos. También en estos días han realizado una excursión de convivencia a Priego de Córdoba donde tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad y degustar su gastronomía típica.

El baile también es una de las actividades que más aceptación tiene entre los mayores del municipio. Así el 7 de octubre se celebró un concurso de pasodoble en el que participaron alrededor de quince parejas en el CPA El Pozuelo, y el día 10 los más marchosos disfrutaron del baile y distintas coreografías en el Parque de la Batería.

Más de cincuenta usuarios visitaron el Vivero Municipal Los Pinares de Torremolinos donde disfrutaron de las instalaciones y convivieron e hicieron distintas actividades con los trabajadores del Centro Especial de Empleo. Tras esta visita se acercaron a la Ermita de San Miguel y pasaron un tiempo en armonía entre compañeros.

El CEP Playamar acogió la representación de la obra de teatro 'El milagro del convento' a la que acudieron más de cien mayores y en la que las risas no faltaron.

La clausura de esta quincena se llevó a cabo este pasado martes por la tarde con una gran fiesta que se celebró en el Palacio de Congresos de la ciudad y en la que 500 mayores pudieron disfrutar de una merienda y de la música, la animación y el baile. En esta misma jornada se hizo entrega de las medallas y trofeos de los premiados en las distintas actividades llevadas a cabo durante todas las jornadas.