Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales

Les ha costado 20 años de litigio en los tribunales pero están a punto de conseguirlo. Los vecinos de la urbanización de Torremuelle en Benalmádena van a ver cómo desaparece el antiguo hotel Vista de Rey, convertido luego en apartahotel, contra el que han luchado durante décadas en los tribunales.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a concurso las obras de demolición del hotel, que contaba con más de 300 habitaciones y contra el que hace más de 20 años se había levantado la comunidad de propietarios de la urbanización Torremuelle.

El Consistorio benalmadense cumple así el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en 2011 anuló la licencia de obras del hotel y ordenó la demolición de las instalaciones, sin que hasta la fecha se haya cumplido el mandato judicial.

Los tribunales decretaron la nulidad de la licencia del hotel Vista de Rey en 2011. / Google Maps.

Anulación de la licencia

Todo comenzó en 2001 cuando el entonces alcalde de Benalmádena Enrique Bolín, quien gobernó durante 24 años en diferentes etapas, otorgó mediante un decreto de Alcaldía licencia para la construcción de un hotel junto a la estación de Cercanías de Torremuelle.

Los vecinos de la urbanización se manifestaron en contra de la apertura de un establecimiento de este tipo e iniciaron una larga batalla judicial contra la construcción del hotel, hasta que en 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ratificó la nulidad de la licencia de obras concedida por decreto y ordenó el derribo el inmueble. En la sentencia, se recogía que la licencia contaba incluso con un informe en contra de técnicos del propio Ayuntamiento en el que se advertía del incumplimiento de varios artículos del Plan General de Urbanismo sobre la superficie construida y la ejecución de los aparcamientos, entre otras irregularidades.

Sin embargo, la orden se paralizó para escarnio de los vecinos, que exigieron durante años la ejecución de la sentencia sin éxito. El proceso judicial se dilató sine die hasta que, en agosto de 2020, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena de entonces y ordenó la ejecución de la sentencia en un plazo de tres meses. El alto tribunal llegó a advertir al concejal de Urbanismo del riesgo de ser multado y acusado de un delito de desobediencia si hacía caso omiso después de tanto años. Pero ni aún así los vecinos lograron que se ejecutase la sentencia.

La demolición del hotel Vista de Rey de Benalmádena se hará de arriba a abajo. / Google Maps.

Demolición

Ahora, cinco años después de aquel fallo del Supremo, el actual equipo de Ayuntamiento de Benalmádena ha sacado a concurso las obras de demolición del apartahotel Vista de Rey, situado entre la calle Guadalhorce y la avenida Guadalmedina. Los trabajos salen a concurso con un presupuesto base de licitación de 836.766,23 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El inmueble consta de cuatro plantas, una de ellas bajo rasante, en forma de 'U' con jardines y piscina, en una parcela de forma rectangular y con una pendiente de dos metros de norte a sur. La demolición se efectuará siguiendo un modelo inverso al de construcción, demoliendo el inmueble de arriba a abajo de manera manual hasta una altura alcanzable para las máquinas.

Antes del inicio del derribo se anularán y desconectarán todas las tomas y redes de suministro (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento...) para evitar problemas de seguridad y afecciones a las viviendas colindantes.

Se cerrará así una de las batallas vecinales de Benalmádena con mayor recorrido en los tribunales.