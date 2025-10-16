Un detenido en Mijas por coaccionar violentamente a su pareja en un establecimiento

Un hombre ha sido detenido en Mijas como presunto autor de un delito de coacciones ejercidas contra su pareja, una mujer, cuando ambos se encontraban en el interior de un establecimiento en la zona de Mijas Golf.

Según el relato policial, los hechos han ocurrido este pasado domingo 12 de octubre por la noche cuando la base operativa de la Policía Local de Mijas recibió una llamada de urgencia que informaba de una discusión de pareja en un establecimiento de la avenida Luison Bobert.

Al llegar al lugar los agentes se entrevistaron con la mujer y esta les manifestó haber sido coaccionada violentamente por su pareja. Los policías locales, tras localizar al varón que se encontraba por la zona y leerle sus derechos, lo detuvieron y lo trasladaron a la Guardia Civil.

Agentes de paisano ofrecieron la posibilidad de trasladar a la mujer a un centro sanitario, y por último a dependencias de la Benemérita para interponer denuncia.

Dos investigados por delitos viales

La Policía Local de Mijas también ha informado de la apertura de dos investigaciones en los últimos días debido a infracciones cometidas por presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

Así, por un lado, en la madrugada del día 11 de octubre, agentes de paisano observaron un vehículo realizando una conducción anómala mientras prestaban servicio de vigilancia en la avenida Miguel Hernández del núcleo de Las Lagunas.

Una vez interceptado el vehículo, solicitaron documentación del conductor y del coche, y tras observar como el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, le realizaron la prueba de detección de alcohol en aire espirado que arrojó un resultado positivo. Por este motivo se le instruyeron diligencias penales y retiraron el vehículo al depósito municipal.

Y, de otra parte, agentes de la Policía Local que realizaban servicio de vigilancia en una zona de estacionamiento de un centro comercial el pasado día 7 por la tarde, observaron un vehículo con actitud sospechosa.

Una vez interceptado en un lugar seguro de la vía, pidieron la documentación del conductor y del vehículo, y resultó que el conductor carecía de permiso de conducir al no haberlo obtenido nunca. Por este motivo los agentes le instruyeron diligencias penales como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, e inmovilizaron el coche, que fue retirado al depósito municipal.