Un detenido en Mijas por vender cocaína junto a un parque en patinete

Un conductor de patinete ha sido detenido en Mijas por vender cocaína en el céntrico Parque Andalucía, en el núcleo poblacional de Las Lagunas.

Según el relato policial, agentes de paisano que realizaban vigilancia en las inmediaciones del recinto el pasado día 13 observaron como un varón que conducía un patinete se aproximaba a otro varón y le hacía entrega de un envoltorio a cambio de dinero en metálico

Los policías interceptaron a ambos varones para su identificación, intervinieron el envoltorio con cocaína, e hicieron un registro corporal del conductor del patinete, al que le encontraron dinero en metálico que también fue intervenido.

Finalmente el hombre fue informado de su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Otro detenido en Mijas

La Policía Local de Mijas también ha informado de la investigación a un conductor en Las Lagunas por conducir bajo la influencia del alcohol.

En este caso, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del día 12, mientras los agentes realizaban un control preventivo de alcoholemia en Camino viejo de Coín e interceptaron un vehículo con actitud sospechosa.

Tras pedir al conductor su documentación personal y la del vehículo, observaron como éste presentaba síntomas evidentes de conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que hicieron la prueba de detección, que dio resultado positivo.

Finalmente, el conductor quedó investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, y se retiró el vehículo que conducía al depósito municipal.