La Junta aprueba el plan de embovedado del arroyo María Barranco en Mijas

La Junta de Andalucía ha aprobado el estudio de viabilidad, elaborado por el Ayuntamiento de Mijas, para el embovedado del arroyo María Barranco, en el núcleo de Las Lagunas.

La aprobación del estudio de viabilidad, que debe autorizar Dominio Público Hidráulico, permite al Ayuntamiento de Mijas desbloquear esta actuación, una histórica demanda vecinal clave desde el punto de vista ambiental y de movilidad.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha anunciado que una vez autorizada esta actuación, el Ayuntamiento va a licitar la redacción del proyecto de obra y su posterior ejecución. Para ello, destinará el millón de euros que la Diputación de Málaga ha concedido al municipio dentro de la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM).

El Ayuntamiento invertirá más de un millón de euros en el embovedado del arroyo María Barranco de Mijas. / L.O.

Una obra clave

Ana Mata ha afirmado que el proyecto es "clave para mejorar la movilidad de una zona en la que viven muchos mijeños", permitirá incrementar las zonas verdes y mejorar la accesibilidad peatonal.

Además, se eliminarán los persistentes malos olores del arroyo, sobre todo en verano, así como las plagas que afectan al cauce urbano.

Mejoras

El embovedado del arroyo María Barranco ayudará a prevenir las avenidas y posibles inundaciones en esta zona urbana consolidada, al tiempo que mejorará la estética y la calidad de vida de los residentes de la zona.

La actuación permitirá también incrementar el carril bici actual y facilitará el acceso a las edificaciones que hoy quedan ‘colgadas’ sobre el cauce urbano.

Licitación

El concejal de Infraestructuras y Obras, Juanjo Torres (PP), ha avanzado que la redacción del proyecto de obras podrá estar adjudicada en un plazo breve, posiblemente antes de que finalice 2025 y, una vez redactado, se licitarán de los trabajos sobre el terreno.

El área sobre la que se va a actuar está clasificada como ‘vivienda popular’, aunque actualmente hay varias naves industriales en la zona. El embovedado del arroyo permitirá que esta zona pueda ser reurbanizada en un futuro, con nuevos accesos a dichas edificaciones una vez que se cierre la cicatriz provocada por el cauce.

Financiación

La alcaldesa de Mijas ha destacado la aportación de la Diputación de Málaga a través de los planes de inversión municipales, como el PAEM, "que son fundamentales para ayudar a los ayuntamientos a llevar a cabo proyectos necesarios y largamente necesitados como este".

"Recuperamos espacio para el ciudadano, para la movilidad, para las zonas verdes y para la comodidad de los vecinos de esta zona", ha concluido la alcaldesa.