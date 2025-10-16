La Junta rehabilita 600 viviendas en Benalmádena con una inversión de 9 millones de euros

La Junta de Andalucía está impulsando la rehabilitación de 600 viviendas en la localidad de Benalmádena con una inversión de casi nueve millones de euros.

Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una comisión parlamentaria, donde ha señalado la "apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por rehabilitar viviendas para reducir las emisiones y generar ahorro económico a las familias".

Rocío Díaz ha detallado que en Benalmádena se están ejecutando actuaciones de rehabilitación energética en cuatro edificios emblemáticos gracias al Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda en Andalucía.

La Junta ha destinado 5,1 millones de euros a la rehabilitación energética del edificio Canaima de Benalmádena. / Google Maps.

Edificios

En concreto, la consejería ha concedido una subvención de 2,3 millones de euros para las obras de rehabilitación del edificio Europark, de 120 viviendas, cuyos trabajos superan ya el 70% de ejecución.

Asimismo, ha destinado más de 5,1 millones de euros para la rehabilitación energética integral del edificio Maite; más de 260.000 euros para el edificio Canaima; y otros 260.000 euros para trabajos de eficiencia energética y de adaptación funcional en el edificio Carola III.

Otras obras

Por otra parte, la consejería ha destinado una subvención de más de 500.000 euros, para la rehabilitación de 54 viviendas en Arroyo de la Miel que presentaban deficiencias estructurales, energéticas y de accesibilidad.

La consejera ha destacado además las ventajas del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, que permitirán incrementar la edificabilidad de una parcela para uso residencial en Benalmádena para la construcción de 220 viviendas protegidas, 30 más de las inicialmente previstas.