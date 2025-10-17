La ONCE deja 350.000 euros en Torremolinos

El sorteo diario de la ONCE de este jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Torremolinos, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Roberto Moreno junto al Obramat de la localidad malagueña.

Moreno, que es vendedor de la ONCE desde 2022, ha dado la suerte “desde donde está siempre, a los de siempre”. “No puedo esperar a entrar a trabajar esta tarde para contárselo a todo el mundo” confiesa emocionado el vendedor. Dice además que se alegra que justo haya sido ese numero “que está muy repartido, para que haya más gente contenta y está más que bien tocado”. Roberto, sorprendido por la noticia, no puede parar de pensar en sus clientes “de verdad que esto es lo más grande. Es llevar la alegría a los que me la dan a diario” concluye el vendedor.

Este sorteo, dedicado al Día de la Erradicación de la pobreza, ha dejado el resto de sus premios en Asturias y Castilla La Mancha.

Para hoy viernes, 17 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 68 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.