Sucesos
Un octogenario se dispara cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos
El suceso ha tenido lugar en la calle Murillo Bracho, junto al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso
Efe
Un octogenario ha sido evacuado a un hospital después de que se haya disparado este martes en Torremolinos en el momento en el que la comitiva judicial ha acudido a su domicilio para desalojarlo y tomar posesión de la propiedad debido a una ejecución hipotecaria.
Según fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada en la calle Murillo Bracho, junto al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso- había sido subastada para hacer frente a la deuda.
Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.
Hasta el domicilio se han desplazado la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.
Disparo
Cuando han llamado al timbre y han tratado de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, ha intentado quitarse la vida y se ha disparado en la cabeza, según las fuentes.
En el momento en el que los agentes de Policía han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que han dado aviso a los servicios de emergencia, que lo han trasladado hasta un centro hospitalario próximo.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.
