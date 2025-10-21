Conmoción en Torremolinos: muere un anciano tras dispararse en su casa durante un desalojo

El octogenario que se ha disparado este martes en Torremolinos en el momento en el que una comitiva judicial acudió a su domicilio para desalojarlo por una ejecución hipotecaria ha fallecido en el hospital, según han confirmado a Efe fuentes sanitarias.

El hombre había sido evacuado de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga tras dispararse cuando la nueva propiedad del inmueble acudió a la vivienda para tomar posesión del mismo.

Gran conmoción en el vecindario

El suceso ha provocado una gran conmoción entre los vecinos de la calle Murillo Bracho, donde se encuentra la vivienda, junto al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos.

Según fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda había sido subastada para hacer frente al pago de la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Hasta el domicilio se han desplazado la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con la intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

Disparo

Cuando han llamado al timbre y han tratado de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, ha intentado quitarse la vida y se ha disparado en la cabeza.

En el momento en el que los agentes de la Policía Local han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia, que lo trasladaron hasta un centro hospitalario próximo donde al final ha fallecido.

Según han manifestado los vecinos, la víctima se llamaba Albert B. un hombre de unos 80 años natural de un pueblo cercano a la ciudad alemana de Colonia, según publica el diario Málaga Hoy.

El hombre llevaba 40 años viviendo en Torremolinos. De carácter afable, incluso hacía de intérprete con algunos de sus compatriotas. Al parecer, el hombre vivía solo en la vivienda, ya que su mujer falleció hace cosa de un año y sus hijos viven actualmente en Alemania, según cuentan los vecinos.

La Policía Nacional ha trasladado las diligencias al juzgado para las acciones oportunas.