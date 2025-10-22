Acosol adjudica las obras del tramo de la autovía del agua entre Benalmádena y Torremolinos

Acosol, la empresa pública de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Occidental, ha adjudicado las obras del tramo de la autovía del agua entre Benalmádena y Torremolinos.

Se trata de la primera actuación para sustituir la enorme red de abastecimiento que recorre la Costa del Sol Occidental, con la intención de conectarla con la red de la capital malagueña para garantizar el suministro de agua al medio millón de habitantes censados en la comarca, sobre todo durante los meses de verano, con la llegada de miles de turistas.

Actualmente, la Costa del Sol Occidental se abastece del agua procedente del pantano de La Concepción, cuya capacidad de regulación resulta escasa para abastecer a la demanda. La Junta de Andalucía ha vuelto a poner en marcha la depuradora de Marbella al 100% para generar 20 hm³ de agua potable a partir del agua de mar pero esta cantidad apenas supone el 20% del consumo total de la comarca.

La Costa del Sol se abastece principalmente del pantano de la Loncepción. / Arciniega

Conexión

De ahí la necesidad de conectar la red de la Costa del Sol Occidental con la capital malagueña, que a su vez ya está conectada con la red de la Costa del Sol Oriental Axarquía, con la que ya se trasvasa agua en ambas direcciones cuando es necesario.

Sin embargo, esta conexión se ve comprometida debido a la antigüedad de las tuberías que recorren la Costa del Sol Occidental, que datan de hace más de 50 años, lo que hace que revienten por algún lado, sobre todo en verano, cuando se aumenta la presión para dar servicio a los miles de turistas que visitan cada año la comarca.

De hecho, el pasado 26 de mayo reventó una tubería de distribución de agua en Benalmádena, a la altura del hotel Los Patos, lo que provocó una enorme mancha de agua turbia en la playa que se hizo viral rápidamente en las redes sociales, procedente de la tierra que el agua arrastraba a su paso.

La rotura de una tubería provoca una columna de agua en Benalmádena. / L.O.

Renovación

A principios del pasado mes de agosto, Acosol sacó a concurso la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de un primer tramo entre Benalmádena y Torremolinos para construir la llamada autovía del agua que permita conectar la red de suministro de la comarca occidental con la capital y, a su vez, con la zona oriental de la provincia.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CHM Obras e Infraestructuras SA y Albaida Infraestructuras S.A. ha ganado el concurso público convocado por Acosol, frente a otras tres competidoras.

Obras

De esta manera, la UTE entre CHM y Albaida tiene un mes para la redacción del proyecto de obra y un plazo de ocho meses para la instalación de una tubería de 800 mm entre la zona de Nueva Torrequebrada, en Benalmádena, y El Pinillo, en Torremolinos.

Los trabajos, que forman parte del Plan de Inversiones de Acosol, dotado con más de 350 millones de presupuesto, salieron a concurso con un presupuesto base de licitación de 16,6 millones de euros y han sido adjudicados por un importe de 13,6 millones de euros.