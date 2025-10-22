El anciano que se suicidó cuando iba a ser desahuciado en Torremolinos no pidió ayuda a Servicios Sociales

El ciudadano alemán de 83 años que se suicidó este martes cuando iba a ser desahuciado de su vivienda en la calle Murillo Bracho de Torremolinos no había pedido ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado el Consistorio torremolinense a través de un comunicado oficial un día después de que una comisión judicial acudiera al domicilio donde el hombre vivía solo desde que falleciera su esposa para ejecutar una orden de desalojo por impago.

La comisión judicial acudió al domicilio del octogenario junto a agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del nuevo propietario que adquirió la vivienda en una subasta para saldar la deuda con el banco y un cerrajero, para cambiar la cerradura y hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

Asistencia

Cuando llamaron al timbre e intentaron abrir la puerta, el anciano se disparó en la cabeza. Nada más entrar, los agentes comprobaron que seguía vivo por lo que solicitaron asistencia sanitaria. El hombre fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, donde falleció después, como consecuencia de las heridas.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha expresado su conmoción por lo ocurrido y ha recordado que cualquier mayor o persona conocedora de una situación de riesgo de exclusión puede dirigirse a los servicios sociales y se le facilitarán todos los medios posibles para tratar de resolverla.

El Consistorio se compromete a crear un sistema de comunicación y gestión de alertas para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo la comunicación, la coordinación y la participación ciudadana para evitar casos como este.

Atención al mayor

El Ayuntamiento de Torremolinos dispone de una Oficina de Atención a las Personas Mayores y Dependientes que en casos de urgencia como este para ofrecer una alternativa habitacional a mayores de 60 años a través de la ocupación de una plaza pública, ya sea por dependencia o por situación de exclusión social.

En este sentido, el Consistorio atiende actualmente a 19 ayudas para alquiler, 13 para residencias y dispone de 62 alojamientos alternativos de urgencia.

Además, a través del Plan Soledad, el Ayuntamiento de Torremolinos atiende a 53 personas, de las que 37 corresponden a asistencia domiciliaria y 17 en hospitales.