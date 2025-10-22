Detención
Detenido en Mijas por llevar en su vehículo 21 gramos de cocaína y gran cantidad de dinero en efectivo
La detención fue en la madrugada del pasado sábado, cuando los agentes observaron a un varón con actitud sospechosa en la avenida de España
La Policía Local de Mijas ha detenido a un hombre que portaba en su vehículo 21 gramos de cocaína y una gran cantidad de dinero en efectivo.
Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 18 cuando agentes del cuerpo municipal de seguridad observaron a un varón con actitud sospechosa en un vehículo estacionado en la avenida de España de la zona de Calahonda. El individuo, tras observar la presencia policial, intentó marcharse rápidamente del lugar.
Finalmente fue interceptado por los agentes, quienes lo identificaron y, tras realizarle un registro corporal, observaron multitud de envoltorios con cocaína (21 gramos), y gran cantidad de dinero en efectivo que fueron intervenidos.
Ante tales hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
- Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa
- La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales
- Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias
- Una oportunidad para Leonor
- Los personajes del inolvidable Ibáñez viven ya para siempre en el parque de La Batería de Torremolinos
- Benalmádena pondrá cámaras itinerantes para 'pillar' a quien deje la basura fuera del contenedor o la saque fuera de hora
- Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola