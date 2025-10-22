Detenido en Mijas por llevar en su vehículo 21 gramos de cocaína y gran cantidad de dinero en efectivo

La Policía Local de Mijas ha detenido a un hombre que portaba en su vehículo 21 gramos de cocaína y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 18 cuando agentes del cuerpo municipal de seguridad observaron a un varón con actitud sospechosa en un vehículo estacionado en la avenida de España de la zona de Calahonda. El individuo, tras observar la presencia policial, intentó marcharse rápidamente del lugar.

Finalmente fue interceptado por los agentes, quienes lo identificaron y, tras realizarle un registro corporal, observaron multitud de envoltorios con cocaína (21 gramos), y gran cantidad de dinero en efectivo que fueron intervenidos.

Ante tales hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.