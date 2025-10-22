Detenidos tras una persecución de más de 12 kilómetros con un coche robado en Marbella

Dos personas han sido detenidas en Estepona tras protagonizar una persecución con un vehículo robado. Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que trabajaban en un vehículo rotulado actuaron al observar que el coche circulaba de manera irregular y con el paragolpes delantero descolgado. Tras evadir el alto y darse a la fuga, el conductor del vehículo y su acompañante fueron arrestados por los delitos de conducción vial temeraria, desobediencia grave y por la sustracción de un vehículo en Marbella.

Los agentes detectaron el vehículo cuando circulaba entre la avenida de Andalucía y la calle Terraza de Estepona. "El conductor hizo en todo momento caso omiso a las indicaciones policiales para que detuviera la marcha, huyendo a gran velocidad por la Avenida Litoral del centro urbano del municipio, y con ello poniendo en peligro la integridad física de peatones y otros usuarios de la vía", ha explicado la Comisaría Provincial en un comunicado. La versión policial añade que el conductor mantuvo "esta peligrosa circulación" por el núcleo poblacional y durante más de doce kilómetros por la A-7 en dirección Málaga, ruta en la que realizó "maniobras arriesgadas y sortearon de modo imprudente los obstáculos de la vía, poniendo en peligro al resto de usuarios".

Accidente

En su huida, y dado el exceso de velocidad, el hombre que iba al volante perdió el control del coche, colisionando contra una rotonda en la salida que comunica con el municipio de Benahavís y destrozando una de las ruedas. Los ocupantes emprendieron la huida a pie, pero las batidas de la Policía Nacional permitieron localizarlos a pocos metros del vehículo, muy fatigados y nerviosos. Tras verificar la matrícula, constataron que se trataba de un coche cuyo robo había sido denunciado el día anterior en el municipio de Marbella. A los arrestados se les detuvo por conducción vial temeraria, desobediencia grave y por la sustracción del turismo.