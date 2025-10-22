Estepona adjudica obras para la reurbanización y mejora de las principales vías de comunicación de Cancelada

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado los trabajos para la reurbanización y mejora en tres de las principales vías de comunicación de la barriada de Cancelada. Se trata de una intervención que se va a realizar por fases y que transformará las calles Mirador, Marqués del Duero y Montemayor.

La iniciativa sigue la senda de las obras de mejora que se vienen realizando en viales de la trama urbana de Estepona, modificando su concepción para adaptar su diseño a viales de carácter más peatonal, a la vez que se sustituyen y modernizan infraestructuras y servicios.

Con esta intervención, para la que se presentaron una decena de ofertas de empresas interesadas, se van a atender las necesidades que presenten cada una de las vías objeto del proyecto para, posteriormente, proceder a la reordenación de espacios, peatonal y de tráfico, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona.

Además de la nueva pavimentación, las obras previstas incluyen la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales y alumbrado de las calles y sus conexiones con las adyacentes.

La obra ha sido adjudicada por 2.951.493 millones de euros, lo que ha supuesto una importante rebaja al precio base de la licitación, que se fijó en 3.476.844 de millones de euros.

También se ha reducido el plazo de ejecución, quedando en poco más de un año. En cuanto a la nueva configuración proyectada, la calle Mirador quedará en único sentido de circulación hacia el sur, y Marqués del Duero, también en único sentido hacia el norte.

Plazos de construcción

El trabajo se ha programado por fases, de modo que las obras de cada una de ellas no coincidan con el resto, y contempla en su fase 1 las obras de ampliación y acerado de la avenida Mirador, reurbanización de Marqués del Duero en la fase 2, y la reurbanización de Montemayor en la 3.

El Ayuntamiento ha optado por realizar una contratación conjunta de las obras a una misma empresa pero de forma faseada, de manera que no se empiece con la ejecución de la segunda o tercera obra hasta que la anterior no haya sido finalizada en su totalidad y emitido el Certificado Fin de Obra, con el propósito de que cada vía pueda cumplir su función de paso y servicio.