Hacienda

El Ayuntamiento de Torremolinos bonificará el ICIO con un 50% para incentivar la construcción de vivienda protegida

La medida persigue favorecer el acceso a la vivienda, reduciendo los costes iniciales para impulsar las obras de construcción y rehabilitación

Torremolinos quiere impulsar la construcción de viviendas protegidas. / L.O.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado esta mañana, con los votos a favor de PP y VOX y las abstenciones de PSOE e IU, la modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para reducir un 50% el importe en aquellas actuaciones que se destinen a la construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial (VPO).

La propuesta se ampara en el artículo 103.2d de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que faculta a los municipios a establecer bonificaciones en el ICIO por razones de interés social o económico, hasta un máximo del 50%.

También se aplicará a actuaciones en garajes y trasteros vinculados a dichas viviendas mientras que, en las promociones mixtas, será de aplicación a la parte estrictamente protegida. La medida se extiende a las actuaciones de conservación, mantenimiento o mejora de viviendas protegidas en régimen de alquiler social.

Viviendas de VPO. / M.J.

Incentivo

Con esta medida se quiere reducir los costes iniciales para facilitar el acceso a la vivienda a los beneficiarios de VPO, incentivar la construcción y rehabilitación de este tipo de viviendas, aumentar la oferta de viviendas a precios regulados y apoyar a promotores y cooperativas, facilitando la viabilidad de proyectos de vivienda protegida.

"Esta medida nace de un principio básico: el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y, desde las administraciones públicas, debemos contribuir a hacerlo posible, especialmente para aquellas familias con menos recursos", ha explicado la concejala de Urbanismo y Vivienda.

"Se trata de una medida justa para favorecer la construcción y rehabilitación de VPO, incentivar el alquiler social y las promociones de precio tasado, facilitando alternativas a los jóvenes, mayores y familias que no pueden acceder al mercado libre", ha añadido la edil.

