CERVEZA
Esto es todo lo que tienes que saber del 'Oktoberfest' de Torremolinos: fechas, horarios y ubicación de la 'Fiesta de la Cerveza'
Los asistentes podrán disfrutar de cuatro días repletos de cultura alemana a través de su música, gastronomía y bebida
Los amantes de la buena cerveza y la cocina tradicional alemana están de enhorabuena, pues Torremolinos se encuentra ya de lleno en la celebración de su 'Oktoberfest', que este año cumple su novena edición llenando la ciudad de música, cultura y gastronomía para celebrar su 'Fiesta de la Cerveza'.
Una cita que da comienzo este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo en la Plaza Costa del Sol de Torremolinos, donde los asistentes podrán acudir de forma totalmente gratuita a esta festividad que contará con música en vivo y puestos de comida típica alemana, con platos como salchichas o chucrut.
De ese modo, la cita contará con profesionales experimentados en la elaboración de platos típicos alemanes en su parte gastronómica para crear los bocados más emblemáticos del país, como su codillo de cerdo, sus salchichas gigantes blanca o roja picante, o el conocido 'frikadelle',
Cervezas importadas e internacionales en la Fiesta de la Cerveza de Torremolinos
Además, podrán probar una amplia variedad de cervezas importadas desde Alemania, a lo que se sumará un espacio dedicado a variedades de cervezas internacionales para disfrutar de especialidades de todas las partes del mundo. Y para poder tomarlas en su mejor versión, el evento dispondrá de expertos tiradores de cerveza.
Y para completar esta experiencia con el ambiente más festivo, esta cita está acompañada de música tradicional alemana para transportar a sus asistentes a Alemania, sus costumbres y su fiesta. Todo ello se podrá disfrutar de forma totalmente gratuita desde este jueves hasta el domingo en horario de 12.00 a 00.00 horas de forma ininterrumpida.
- Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa
- La Cala de Mijas acoge este fin de semana la séptima feria comarcal Sabor a Málaga
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales
- Explosión en el puerto de Fuengirola: ocho heridos y una rápida respuesta de emergencias
- Un octogenario se dispara cuando lo iban a desalojar de su casa en Torremolinos
- Una oportunidad para Leonor
- Los personajes del inolvidable Ibáñez viven ya para siempre en el parque de La Batería de Torremolinos
- Higuerón Real Estate obtiene la licencia para la construcción de 233 viviendas de lujo en Fuengirola