Finaliza con éxito programa de cría de nutria de Sea Life con el traslado de un ejemplar al acuario de Alemania

Sea Life Benalmádena ha finalizado con éxito su programa de cría en cautividad de la nutria de garra corta, llegando a albergar hasta seis nuevos ejemplares de esta especie protegida.

Ahora ha llegado el momento de que uno de estos ejemplares continúe con el programa en otro centro Sea Life, esta vez en Alemania, en concreto a Sea Life Oberhaussen, donde se encontrará con otros ejemplares de la especie para continuar con este programa de protección de la nutria que ha impulsado la organización Sea Life Trust.

La familia de nutrias de Sea Life Benalmádena pertenecen a la rama de nutria asiática de garra corta, con gran nivel de protección a nivel internacional. El hecho de conseguir la cría en cautividad de seis ejemplares ha sido de suma importancia, fortaleciendo así la longevidad y la protección de una especie que está amenazada, y que cuenta con el apoyo de varias entidades de peso a nivel internacional.

El camino de este ejemplar desde Málaga a Alemania, se realizará con las máximas protecciones y garantías. Son unos 3.000 kilómetros donde el animal estará en todo momento controlado para que vaya seguro y tranquilo, han detallado desde el acuario.

Medios dispuestos para el traslado

La directora de Marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha incidido en que "hemos dispuesto de todos los medios para que el traslado de nuestra nutria Zoe se realice con la mayor seguridad, para que en Alemania encuentre pronto su nuevo hogar y pueda continuar con el programa de cría y formar su propia familia".

La nutria asiática de garra corta cuenta normalmente con una longitud corporal total de 85 centímetros, es la especie de nutria más pequeña del mundo. Vive en hábitats fluviales, de agua dulce, humedales y manglares. Se alimenta de moluscos, cangrejos y otros pequeños animales acuáticos.

Vive en parejas, pero también se han observado en muchos ecosistemas grupos familiares de hasta 12 individuos. Está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está amenazada por la pérdida de hábitat, la contaminación y, en algunas áreas, también por la caza. Desde agosto de 2019, está incluido en el Apéndice I de la Cites, fortaleciendo así su protección en lo que respecta al comercio internacional.