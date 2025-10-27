Torremolinos adjudica dos parcelas para la construcción de 149 VPO

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado la adjudicación de dos parcelas al grupo inmobiliario Ferrocarril para la construcción de 149 viviendas protegidas en régimen de precio limitado.

Las parcelas, que suman casi 4.500 metros cuadrados, son las dos primeras que se han adjudicado de las cinco que el Ayuntamiento de Torremolinos puso a disposición de constructoras el pasado mes de junio para impulsar la creación de más de 200 de estas viviendas.

Con este primer paso, por tanto, se adjudicarán las parcelas más extensas, que permitirán la construcción de más del 60% del total de viviendas proyectadas.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha explicado que esta adjudicación forma parte del programa Vivir Torremolinos, una apuesta del Consistorio para facilitar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables y con menos recursos del municipio.

Torremolinos ha adjudicado parcelas para construir 149 VPO. / L.O.

Plazos

Una vez que la adjudicataria firme la formalización del contrato de adjudicación, la empresa dispondrá de un plazo de seis meses para redactar el proyecto básico de las viviendas y solicitar la licencia de obras.

Posteriormente, deberá presentar el proyecto de ejecución y el resto de la documentación para el inicio de la obra en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de obras.

Concluidos los trámites documentales, y una vez se comunique el inicio de obra, la empresa dispondrá de 22 meses para finalizar la edificación.

Compromiso

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha destacado el compromiso de su gobierno para facilitar el acceso a la vivienda mediante el impulso de vivienda protegida "algo que no puede decir el anterior ejecutivo local, quienes no hicieron nada al respecto en los siete años que estuvieron en el gobierno. Es más, parecían más preocupados en hacer caja, ya que en 2021 sacaron a subasta pública cuatro parcelas calificadas como VPO en el sector de la Leala y se les aplicó la excepcionalidad del artículo 75.1 de la LOUA para venderlas en régimen libre. Es decir, renunciaron a promover vivienda protegida en beneficio de la recaudación inmediata y en claro perjuicio de los vecinos que esperaban acceder a una vivienda a precio tasado".

La regidora ha añadido que el Consistorio se ha adherido al decreto 1/2025 de la Junta de Andalucía parparapulsar la construcción de vivienda protegida en el municipio.

De hecho, la alcaldesa ha recordado que en ese mismo sector está en trámite de licencia 35 viviendas más de VPO, que pronto serán una realidad.

Facilidades

Hace unos días, el Consistorio aprobó la bonificación del 50% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), máximo fijado en el artículo 103.2d de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas de protección oficial (VPO).

"La vivienda es un derecho fundamental y una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Todas las administraciones públicas debemos estar implicadas en darle solución, hasta donde nuestras competencias nos permiten. Decisiones como las que hemos adoptado evidencian nuestro compromiso decidido y real al respecto", ha concluido Margarita del Cid.