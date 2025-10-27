Vandalizan la sede del PSOE de Fuengirola con pintadas que exigen la dimisión de Sánchez: "Banda de ladrones"

La sede del PSOE de Fuengirola ha sido vandalizada con pintadas que exigen la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un "Sánchez dimite ya", a la vez que se refieren a la formación progresista con acusaciones de "corruptos" y "banda de ladrones". Tras aparecer este lunes tales inscripciones en las instalaciones de esta agrupación costasoleña del PSOE, los socialistas consideraron que "no es un hecho aislado" sino "un reflejo del clima de crispación que algunos fomentan". Los hechos han sido denunciados ante la Policía Local de la ciudad costasoleña por la secretaria general del PSOE de Fuengirola y portavoz municipal, Carmen Segura.

La aparición de las pintadas fue inicialmente reflejada en las redes sociales por la concejala y viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Fuengirola Trinidad Gómez, con un mensaje en el que recordaba que no se trata de la primera vez que se producen este tipo de incidencias en la fachada de la Casa del Pueblo socialista: "Volvemos a encontrar nuevamente pintadas en la fachada ¿Identificándose? No es un hecho aislado, sino un reflejo preocupante del clima de crispación que algunos fomentan", indicó Gómez a la vez que incluía una pregunta alusiva al hecho de que bajo los insultos aparezca el nombre de una persona y su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Reacción de Josele Aguilar

Tras conocer lo sucedido nuevamente en la fachada de la agrupación socialista de Fuengirola, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, reaccionó asegurando que "cada ataque a una Casa del Pueblo socialista es un motivo más para seguir adelante defendiendo nuestras ideas y convicciones y mejorando la vida de la gente". "Condenamos la vandalización de nuestra sede en Fuengirola", enfatizó Aguilar.