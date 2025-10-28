Infraestructuras
La inspección técnica de edificios detecta desperfectos en cuatro colegios de Torremolinos
El Consistorio ha adjudicado obras por valor de más de 100.000 euros para reparar los daños observados en los CEIP Palma de Mallorca, San Miguel, La Paz y Benyamina
El Ayuntamiento de Torremolinos ha adjudicado obras de reparación en cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio en el que la inspección técnica de edificios ha detectado diversas irregularidades.
Las obras suponen una inversión de más de 100.000 euros para reparar diversos desperfectos que los inspectores han detectado en los colegios Palma de Mallorca, San Miguel, La Paz y Benyamina.
Los trabajos se acometerán durante un plazo de seis meses, al ser la misma empresa la adjudicataria de las obras en los cuatros centros educativos, según se recogía en el pliego de condiciones del concurso público convocado al efecto.
Ciudad Palma de Mallorca
En el CEIP Ciudad Palma de Mallorca se ha detectado la rotura de un bajante exterior que está provocando humedades en una parte de la fachada del edificio, por lo que se recomienda la sustitución del tramo afectado. Asimismo, se ha observado el mal estado de varios rasillones de un paso exterior techado, con riesgo de caída, por lo que se propone su sustitución por otras piezas nuevas y la impermeabilización de la cubierta.
También se ha comprobado la existencia de humedad por condensación en el cuarto de la limpieza, en el que se propone la instalación de un ventilador en línea, y se ha detectado el deterioro del revestimiento de la fachada de patio interior, por lo que se advierte de la necesidad de reparar las fisuras y pintarlo de nuevo.
Dentro del inmueble se han detectado piezas sueltas del alicatado del baño de la primera planta del edificio de infantil de 3 años; así como un inodoro y tres lavabos averiados en los aseos del recreo (donde hay un vidrio roto) y en el edificio de Primaria.
Por último, se plantea la sustitución o recrecimiento de la barandilla de la escalera interior del edificio principal, que no cumple con la altura mínima ya que no llega a un mínimo de 90 centímetros.
CEIP Benayamina
La inspección técnica de edificios del Ayuntamiento de Torremolinos también ha sacado a la luz a existencia de vierteaguas de las ventanas en mal estado y piezas rotas de la albardilla que corona el peto de la cubierta del gimnasio.
Precisamente, en el gimnasio se han detectado filtraciones de agua a través de la cubierta que están provocando daños en el interior, como el levantamiento del pavimento vinílico en algunas zonas.
Además, se han observado el desprendimiento de tejas de la cubierta, y la necesidad de revisar algunos tabiques interiores, algunos azulejos del alicatado de varios pasillos, vestuarios y aseos de alumnos y profesores, e incluso en la biblioteca, entre otros desperfectos.
CEIP San Miguel
Los técnicos municipales han detectado piezas rotas de la albardilla del peto de la cubierta de la cocina del CEIP San Miguel de Torremolinos. Y varias esquinas de la fachada del edificio de Primaria deterioradas y con la armadura de la estructura a la vista.
Entre otros desperfectos, también se ha observado filtraciones de agua en los lucernarios de la primera planta; humedades a través de la cubierta de la primera planta del edificio de Primaria, así como en el techo del aula de Religión y en el comedor de la planta baja del edificio de Primaria.
CEIP La Paz
Los técnicos municipales también han detectado vierteaguas en mal estado en el edificio de Infantil del CEIP La Paz, así como cornisas en mal estado en el edificio de Primaria y en el de Administración, un arreglo que se estima urgente en el caso de este último por la oxidación del perfil metálico y el desprendimiento del mortero que lo recubre.
Además, se han observado filtraciones de agua a través de la cubierta del comedor de la planta baja del edificio de Primaria; y la necesidad de revisar el cuadro eléctrico.
Asimismo se han detectado azulejos sueltos en el hueco de la escalera del edificio de Infantil, persianas rotas que no suben en seis aulas; dos inodoros rotos en el edifico principal y en la planta baja de Infantil. Y se propone la sustitución o recrecido de la barandilla de la escalera de la planta tercera.
