En prisión por retener y agredir sexualmente a una joven a la que conoció en una aplicación de citas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad malagueña de Benalmádena por, presuntamente, retener en su casa y agredir sexualmente a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El hombre fue detenido el pasado 20 de octubre por delitos agresión sexual, detención ilegal, amenazas y coacciones, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos, según ha adelantado diario Sur, tuvieron lugar entre el 11 y el 12 de octubre.

Según han señalado fuentes judiciales a Europa Press, el juzgado acordó el ingreso en prisión el pasado día 24 de octubre y en el auto se subraya que fueron un total de cinco agresiones sexuales las sufridas por la víctima, de 27 años, quien tuvo que acudir hasta en cuatro ocasiones al hospital para ser asistida de las numerosas heridas y desgarros, algunos de los cuales derivaron en infecciones.

Las agresiones se habrían producido los días 11 y 12 de este mes. Tras conversar a través de Tinder, ambos quedaron en Benalmádena Costa, donde pasaron el día. Finalmente, se subieron al coche de él y ahí, según el diario, se produjo la primera presunta agresión sexual. Posteriormente, el hombre condujo hacia el domicilio donde la retuvo. Al parecer, cerró la puerta con llave y activó la alarma de la casa, según la investigación.

En la resolución se considera que el hombre presuntamente cometió un delito de agresión sexual con penetración continuado, un delito de detención ilegal, lesiones y amenazas, según han indicado las fuentes judiciales, quienes han apuntado que además de prisión, el juzgado dictó una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima en el caso de que el detenido sea puesto en libertad provisional.

Declaración

En la declaración en sede judicial, tanto el detenido como la denunciante admitieron que se habían conocido a través de la referida plataforma de relaciones online, pero mientras el presunto agresor insistió en que las relaciones habían sido consentidas, la víctima dijo que fueron relaciones violentas y bajo amenazas.

Tras resolver la situación personal del detenido, el juzgado de Violencia, que intervino al hallarse en situación de Guardia, acordó inhibirse en favor de los de Fuengirola al ser los competentes en la causa ya que la denunciante reside en un municipio cercano.

Por otra parte, el juzgado también ha deducido testimonio por otros dos posibles delitos que habría cometido el detenido. Se trata de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que se le intervino un arma y munición, y un delito de blanqueo de capitales, dado que se le incautó una importante cantidad de dinero en metálico.

Al respecto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha precisado en cuanto al dinero que "hablamos de una cantidad importante, de 20.000 o 30.000 euros" y, además, ha confirmado que los agentes encontraron también "mucha simbología nazi".

Así, preguntado por este caso por los periodistas en Granada, Fernández ha indicado que "evidentemente, ahora todo está puesto a disposición de la autoridad judicial y ya la investigación está en ese ámbito".