Salen a subasta 67 plazas de garaje en la Urbanización Manilva III, valoradas en 1,67 millones de euros

La plataforma de subastas online Eactivos.com ha iniciado el proceso de subasta de un lote compuesto por 67 plazas de garaje situadas en la Urbanización Jardines de Manilva III, dentro del conjunto residencial Horizon Apartments, en el municipio de Manilva.

Las plazas de garaje, que están valoradas en 1.675.000 euros, se adquieren como un lote único. Cada una de ellas está numerada del 1 al 67, se ubican en la planta sótano del complejo y suman una superficie total de 2.353 metros cuadrados.

Se encuentran distribuidas bajo los bloques 1, 2 y 3 del residencial y cuentan con acceso directo desde las viviendas mediante ascensores y escaleras, además de puerta automática para la entrada y salida de vehículos.

La disposición de las plazas facilita su gestión y explotación, ofreciendo versatilidad tanto para su venta individual como para su arrendamiento, en una zona con una demanda creciente de aparcamiento.

Atractivos

Situado en el extremo occidental de la Costa del Sol, Manilva combina actividad residencial y turística durante todo el año, impulsada por la cercanía del Puerto de la Duquesa, Sotogrande y Estepona, y un su entorno vinculado al turismo náutico y de golf.

Además, la buena conectividad con la autovía A-7 y la autopista AP-7, así como la proximidad a los aeropuertos de Málaga y Gibraltar, refuerzan el valor estratégico de este tipo de activos inmobiliarios.

¿Cómo pujar?

Cualquier persona puede participar en esta subasta de Eactivos.com. Basta con acceder a la web, (https://www.eactivos.com/), y registrarse en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha.

Es necesario contar con un número de teléfono válido ya que recibirá un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida.

Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. Una vez confirmado el perfil, puede acceder a la subasta y realizar una oferta por el activo que sea de su interés.

Las plazas se transmiten al 100% de la propiedad y libre de ocupantes.