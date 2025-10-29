Acosol saca a concurso un plan para impulsar el uso de agua regenerada en la Costa del Sol

Acosol, la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, ha sacado a concurso la asistencia técnica para la elaboración de un plan que permita aprovechar mucho más el agua regenerada que se filtra en las depuradoras de la comarca, formada por Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos.

Actualmente, Acosol gestiona siete depuradoras en la Costa del Sol Occidental: Arroyo de la Miel (Benalmádena), Cerro del Águila (Fuengirola), La Cala de Mijas, Arroyo de la Víbora (Marbella), Guadalmansa (Estepona) y Manilva.

El año pasado, entre todas estas instalaciones depuraron 51 hm³ de agua, pero solo aprovecharon un 12,39% de las aguas regeneradas, principalmente para el riego de campos de golf y zonas verdes. El resto se vertieron al mar, según la propia empresa.

A la vista de estos datos, el potencial de aprovechamiento de las aguas regeneradas es altísimo, de ahí la necesidad de analizar nuevas demandas y usos en el futuro, así como nuevas infraestructuras que permitan producir un mayor volumen de agua regenerada y su distribución entre los municipios de la comarca.

Caudal de agua tratada, vertida y regenerada en las depuradoras de Acosol en 2024. / Acosol

Concurso

De ahí que Acosol haya sacado a concurso la asistencia técnica para redactar un plan que permita impulsar el aprovechamiento de las aguas regeneradas. El objetivo es incrementar la producción, distribución y usos del agua depurada, con el fin de preservar para consumo humano la mayor cantidad posible de agua procedente del pantano de La Concepción, de la desaladora de Marbella y de los acuíferos, en un contexto de sequía como el que atraviesa la Costa del Sol, como consecuencia del cambio climático.

Para ello, se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual de la reutilización del agua, analizando las infraestructuras existentes, los usos actuales y las posibilidades de expansión.

A partir de este análisis, se identificarán las oportunidades y las barreras que puedan influir en el desarrollo de nuevas iniciativas de reutilización del agua depurada.

Medidas

Sobre esta base, se propondrán una serie de estrategias y medidas para fomentar el uso de agua regenerada, garantizando su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

La depuradora de Guadalmansa, en Estepona, fue pionera en el tratamiento terciario y el uso de aguas regeneradas. / L.O.

Estas medidas se recogerán en un plan en el que se definirán las actuaciones a desarrollar, su planificación temporal y los recursos necesarios para su ejecución.

De manera específica se incluirá en este plan un estudio de regeneración indirecta a agua potable, como una posible solución a los problemas de escasez hídrica que afecta a la Costa del Sol Occidental.

El concurso sale a licitación por un importe de 38.115,02 euros y plazo de ejecución de seis meses, debiendo estar finalizado en cualquier caso antes del 30 de mayo de 2026.

Trayectoria

En 2003, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la concesión de aguas procedentes de la depuradora de Guadalmansa para riegos de campos de golf. Desde principios de ese año, Acosol suministra agua regenerada para diversos usos (campos de golf, riego de zonas verdes urbanas y otros usos).

En 2008, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, autorizó la reutilización de aguas residuales depuradas de las estaciones de Arroyo de la Miel, Cerro del Águila, La Cala de Mijas, Arroyo de la Víbora y Manilva, para riego de campos de golf.

Con el fin de adaptarse a las nuevas normativas, en 2024, Acosol inició la tramitación de las autorizaciones para la producción y suministro de agua regenerada en cada una de las depuradoras que gestiona y en las que dispone de sistemas terciarios para la reutilización de las aguas depuradas.

Suministro

De esta manera, la depuradora de Arroyo de la Miel suministra a Benalmádena y Torremolinos; la del Cerro del Águila, a Fuengirola y Mijas; La Cala de Mijas, a dicho municipio; la depuradora del Arroyo de la Víbora, a Marbella, Mijas y Ojén; la de Guadalmansa, a Benahavís, Istán, Estepona y Marbella; y la de Manilva, a Casares y al propio municipio de Manilva.

No obstante, actualmente, los municipios de Istán, Ojén y Torremolinos no disponen de redes de suministro de agua regenerada, aunque podrían tomarla en un punto de carga de camiones habilitados en cada depuradora.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, firman los convenios para impulsar una red de aguas regeneradas / L.O.

Torremolinos

En este sentido, hace unos meses el Ayuntamiento de Torremolinos suscribió un convenio con la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga para impulsar una red de caudales procedentes de la depuradora del Guadalhorce, situada en la capital, cuya capacidad de producción se incrementará con el objetivo generar un ahorro anual de dos hectómetros cúbicos.

El proyecto contempla ampliar la capacidad de tratamiento terciario de la depuradora del Guadalhorce y construir 10,3 kilómetros de tuberías, hasta Torremolinos, con 3,8 millones de euros de inversión, si bien cada una de las tres administraciones aportarán 746.115,9 euros, una vez descontada la aportación de los usuarios privados que se beneficiarán de esta actuación.

Ahorro

Este convenio permitirá preservar unos 700.000 m³ al año que actualmente se extraen del acuífero del Bajo Guadalhorce para abastecimiento, y otros 625.000 metros cúbicos anuales que Torremolinos obtiene del acuífero de la Sierra de Mijas para riego, además de posibilitar el suministro de agua regenerada a zonas verdes en nuevos desarrollos de ambos municipios.

El objetivo es claro, aprovechar al máximo el agua regenerada que producen las depuradoras para regadío, limpieza y otros usos urbanos con el fin de preservar al máximo los recursos hídricos específicos para consumo humano.