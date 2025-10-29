Infraestructuras
Acosol contará con una red de sensores para controlar en tiempo real el caudal en las redes de abastecimiento y saneamiento
La empresa de aguas ha sacado a concurso las obras obras, con un presupuesto base de unos 900.000 euros, y un plazo de ejecución de seis meses
Acosol, la empresa de aguas de la Costa del Sol Occidental, contará con una red de sensores que le permitirá controlar en tiempo real los caudales en las redes de abastecimiento y de saneamiento que discurren por la comarca.
La empresa, dependiente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, ha sacado a concurso las obras con un presupuesto inicial de 915.915,55 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
Estas actuaciones forman parte del proyecto Agua 360, para la digitalización del ciclo del agua y cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Monitorización
Las obras suponen la instalación de puntos de control del caudal y calidad del agua, para monitorizar el Embalse de la Concepción y las aportaciones que recibe de los ríos Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza. Además, se van a instalar telemandos en los ramales este y oeste de la red de abastecimiento que abastece a toda la Costa del Sol Occidental; y en la red de abastecimiento que distribuye el agua a Casares, Ojén, Istán y los diseminados de Mijas.
El proyecto incluye las actuaciones necesarias para el control de caudal y calidad del agua en la red de saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental, tanto en la red de colectores de saneamiento como en las estaciones de bombeos y estaciones depuradoras.
Digitalización
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, Manuel Cardeña, ha destacado la importancia de esta licitación "dentro del proceso de digitalización de nuestra red de abastecimiento y saneamiento, para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos de los municipios que integran la Mancomunidad".
"Nuestro objetivo con estas actuaciones es obtener toda la información posible en tiempo real, lo que nos permitirá trabajar de manera más preventiva, con planificación, así como adelantarnos y tener una actuación más inmediata cuando se puedan registrar incidencias en nuestras redes", según ha asegurado la consejera delegada de la empresa de aguas, Matilde Mancha.
Puntos de control
El proyecto contempla 30 actuaciones específicas dentro del Proyecto Agua 360 de Acosol:
- Monitorización de captaciones y aportaciones en embalses, ríos, pozos y manantiales.
- Monitorización y control de caudales en redes de distribución de agua en los municipios
- Telecontrol en instalaciones de saneamiento: estaciones depuradoras de aguas residuales, estaciones de bombeo y colectores.
- Monitorización y control del caudal y la calidad del agua en los puntos de vertido.
