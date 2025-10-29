Detenido en Mijas un joven por agredir sexualmente a la conductora de un VTC

Un hombre ha sido detenido en Mijas por presuntamente agredir sexualmente a la conductora de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) en la citada localidad. Según ha informado hoy la Guardia Civil, los agentes iniciaron las actuaciones tras ser abordados por una mujer que les aseguró haber sido asaltada sexualmente mientras trasladaba a un cliente de este tipo de vehículo, cuya gestión se realiza a través de plataformas digitales.

La víctima aseguró que el pasajero, que viajaba en el asiento trasero, aprovechó esa posición para tocarle los pechos. La mujer apartó las manos del hombre de manera inmediata y le pidió que abandonara el vehículo, momento en el que el supuesto agresor le pidió disculpas. "La mujer siguió conduciendo confiando que este hecho no volvería a producirse, pero momentos después el varón repitió los tocamientos en la misma zona del cuerpo de la víctima", ha informado este miércoles la Comandancia de Málaga.

Patrulla

La conductora, al ver una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona, se dirigió hacia los agentes y les pidió ayuda, activando estos el protocolo para este tipo de casos. Tras presentar la víctima una denuncia en dependencias oficiales por la agresión reiterada que había sufrido, los guardias procedieron del pasajero, un joven de 26 años de nacionalidad finlandesa.