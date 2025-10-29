Las fuertes precipitaciones dejan calles inundadas en la Costa del Sol

Las fuertes lluvias que estaban previstas por la Agencia Estatal de Meteorología han provocado ya calles inundadas en las principales localidades de la Costa del Sol, como Fuengirola, Mijas y Torremolinos.

Las lluvias han dejado fuertes precipitaciones en Fuengirola, donde se ha vuelto a anegar las inmediaciones del centro comercial Miramar y se han vuelto a inundar varios tramos del paseo marítimo Rey de España.

Precisamente, las redes sociales son un hervidero de críticas de personas que se quejan de que el paseo marítimo de Fuengirola se haya vuelto a inundar después de que en julio pasado culminaran las obras de instalación de un enorme colector y un tanque de tormentas para acabar con las inundaciones cada vez que llueve en esta zona.

Las fuertes lluvias han anegado el paseo marítimo en Fuengirola. / Fuengirolasequeja

Los comerciantes del paseo marítimo tuvieron que soportar los inconvenientes de 19 meses de obras, repartidas en los dos últimos años, y se quejan de que el paseo marítimo se ha vuelto a inundar con las primeras lluvias caídas, tras una inversión de 8,6 millones de euros.

La fuerte presión que soporta la red de alcantarillado ha provocado incluso que saltara por los aires alguna arqueta de la red de saneamiento, como a la altura del número 17 de la avenida Jesús Santos Rein, expulsando al exterior restos de excrementos y un fuerte mal olor.

Y varias personas han tenido que auxiliar a un conductor que había quedado atrapado en una balsa de agua junto al Castillo de Fuengirola.

Mijas

En Mijas, se han registrado ya balsas de agua en algunas zonas como en el núcleo de Las Lagunas y el Ayuntamiento ha movilizado a los servicios operativos para atender las incidencias que se van produciendo.

El Consistorio mijeño también ha informado de que la Delegación de Educación está en contacto con los directores y las AMPAs de los centros educativos para seguir de cerca la evolución de las precipitaciones.

La lluvia también ha provocado grandes inundaciones en el camino de Coín y en la zona de Riviera Park.

Otras localidades

Las lluvias también está provocando balsas de agua en varias zonas de Torremolinos, donde el sistema de alcantarillado ya no soporta la gran cantidad de agua que ha caído, levantando las arquetas en la calle Decano José Gómez Rando, en la plaza de las Comunidades Autónomas y en la plaza del Remo, expulsando el agua en vez de recogerla.

No obstante, el Ayuntamiento de Torremolinos afirma que las incidencias se están resolviendo sin que haya que lamentar daños personales y hayan pasado a tener mayor gravedad.

Las fuertes lluvias también han anegado varias zonas de Benalmádena, sobre todo a lo largo del paseo marítimo de la Costa.

Según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, las mayores precipitaciones se han registrado en Ojén, donde se han registrado 47,9 litros en doce horas.