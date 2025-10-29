Las fuertes lluvias dejan calles inundadas en la Costa del Sol

Las fuertes lluvias que estaban previstas por la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles han provocado ya calles inundadas en las principales localidades de la Costa del Sol, como Fuengirola, Mijas y Torremolinos.

Según datos de la Aemet, las fuertes precipitaciones han dejado ya 43,3 litros en Fuengirola, donde se ha vuelto a anegar las inmediaciones del centro comercial Miramar y varios tramos del paseo marítimo Rey de España.

Precisamente, las redes sociales son un hervidero de críticas de personas que se quejan de que el paseo marítimo de Fuengirola se haya vuelto a inundar después de que en julio pasado culminaran las obras de instalación de un enorme colector y un tanque de tormentas para acabar con las inundaciones cada vez que llueve en esta zona.

Las fuertes lluvias han anegado el paseo marítimo en Fuengirola. / Fuengirolasequeja

Los comerciantes y vecinos del paseo marítimo tuvieron que soportar los inconvenientes de 19 meses de obras, repartidas en los dos últimos años, y se quejan de que se ha vuelto a inundar con las primeras lluvias caídas, tras una inversión de 8,6 millones de euros.

La fuerte presión que soporta la red de alcantarillado ha provocado incluso que saltara por los aires alguna arqueta de la red de saneamiento, como a la altura del número 17 de la avenida Jesús Santos Rein, expulsando al exterior restos de excrementos y un fuerte mal olor.

Y varias personas han tenido que auxiliar a un conductor que había quedado atrapado en una balsa de agua junto al Castillo Sohail.

Mijas

En Mijas se han registrado ya balsas de agua en algunas zonas del núcleo de Las Lagunas y el Ayuntamiento ha movilizado a los servicios operativos para atender las incidencias que se van produciendo.

El Consistorio mijeño también ha informado de que la Delegación de Educación está en contacto con los directores y las AMPAs de los centros educativos para seguir de cerca la evolución de las precipitaciones.

La lluvia, que ha dejado 32,2 litros en la Sierra de Mijas, según Hidrodur, también ha provocado grandes inundaciones en el camino de Coín y en la zona de Riviera Park.

Torremolinos

Las lluvias también se han dejado sentir con fuerza en Torremolinos, donde han caído 38,4 litros, según la Aemet, lo que ha provocando balsas de agua en varias zonas donde el sistema de alcantarillado no ha soportado la gran cantidad de agua caída, levantando las arquetas en la calle Decano José Gómez Rando, en la plaza de las Comunidades Autónomas y en la plaza del Remo.

No obstante, el Ayuntamiento de Torremolinos afirma que las incidencias se están resolviendo sin que haya que lamentar daños personales y hayan pasado a tener mayor gravedad.

Otras localidades

Las fuertes lluvias también han anegado varias zonas de Benalmádena, sobre todo a lo largo del paseo marítimo de Benalmádena la Costa.

Según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, las mayores precipitaciones se han registrado en Ojén, donde se han registrado 49,9 litros en doce horas, y Fuengirola, donde ha caído 43,3 litros según la Aemet.

La Aemet mantiene el aviso amarillo por fuertes lluvias con posibilidad de tormentas en toda la provincia de Málaga hasta las doce de la noche de este miércoles.