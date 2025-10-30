Más de 2.000 abogados participan en el 20 Congreso de la Abogacía de Málaga en Torremolinos

El Palacio de Congresos de Torremolinos acoge este jueves y viernes el 20º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, consolidado como una de las citas clave del ámbito jurídico en España, y en el que se darán cita cerca de 2.500 abogados, se desarrollarán más de 70 ponencias y contará con más de 240 intervinientes de reconocido prestigio. De los inscritos, más de 1.500 asistirán de forma presencial, mientras que otros 1.000 seguirán las sesiones de manera online.

El acto de inauguración, celebrado este jueves, ha estado presidido por la decana del colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco; la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; el consejero de Justicia, Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, así como por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, entre otros.

Desde su nacimiento, este Congreso se ha consolidado como una de las citas jurídicas más relevantes del calendario nacional, reuniendo cada año a centenares de profesionales del Derecho en un espacio común de formación, reflexión y convivencia.

Encuentro

Antes de inaugurar el congreso, la decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha querido rendir homenaje en memoria de todas las víctimas de la Dana, ahora que se cumple un año del suceso. La decana de la institución colegial malagueña ha calificado el congreso como "lugar de encuentro de los letrados, de los togados y de los no togados del siglo XXI, que se definen por la virtud de adaptarse a todo".

La decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha dado la bienvenida a los asistentes. / L.O.

"Como prueba de la capacidad de los abogados para adaptarnos a lo que nos echen es que necesitamos una brújula para orientarnos en las continuas mareas legislativas, reformas, contrarreformas, las reformas de las reformas o las que llegan a golpe de BOE y de BOJA", ha manifestado la decana.

"Pero este congreso es un puerto seguro para contrastar criterios, actualizar conocimientos y ganar certezas en medio del ruido”, ha manifestado Flor Carrasco, quien ha recordado que el Congreso cumple 20 años y que desde el Colegio de Abogados de Málaga se tiene la vista puesta en el 250 aniversario del mismo.

Programa

El 20 º Congreso de la Abogacía de Málaga cuenta con un amplio programa, con más de 70 ponencias, paneles y talleres impartidos por magistrados del Tribunal Supremo, expertos académicos, fiscales, profesionales de la abogacía y representantes institucionales.

La programación abarca una amplísima variedad de especialidades jurídicas, entre ellas: Derecho Penal y Procesal, con sesiones sobre exclusión probatoria, delitos sexuales o la defensa mediática del abogado; Derecho de Familia, sobre la nueva Ley Orgánica 1/2025 y la planificación sucesoria; Violencia de Género y Violencia Sexual, con mesas formadas por magistradas especializadas; Derecho Administrativo y Urbanismo, con un balance crítico de la Ley 39/2015; Derecho Mercantil y Concursal, con el análisis de pactos parasociales, ley concursal o crowdfunding inmobiliario; Extranjería, Penal Penitenciario y Derechos Humanos, incluyendo una conferencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería; Digitalización e Inteligencia Artificial, con ponencias sobre herramientas gratuitas para abogados y sus aplicaciones prácticas así como Fiscalidad Internacional, Derecho Bancario, Inmobiliario, Consumo, Gestión de despachos, Bienestar Animal, Oratoria jurídica, entre otras.

El Congreso de la Abogacía de Málaga ha comenzado con un homenaje a las víctimas de la DANA. / L.O.

Asistencia gratuita

El Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha participado en la inauguración, ha alabado la labor de estos profesionales para garantizar la asistencia jurídica a través del sistema de Justicia Gratuita, "un ejemplo del lado más social de la Justicia". Y ha recordado que la Junta viene trabajando con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) para mejorar las retribuciones que se abonan a los abogados y procuradores del turno de oficio.

Así, ha recordado que la Junta destina ya un 23% más a Justicia Gratuita que en 2018. Y es que el actual Gobierno andaluz ha mejorado las retribuciones a estos profesionales con la actualización de las órdenes de guardia y de módulos y bases, incrementando las cuantías en una media del 40% y del 20%, respectivamente, y agilizando los pagos a menos de 15 días tras cada trimestre.

Por último, Nieto ha tendido la mano a los abogados como colaboradores necesarios para impulsar la mediación como alternativa de resolución de conflictos. Además, "somos la primera comunidad que incluyó la mediación en la Justicia Gratuita", ha recordado Nieto, lo que permite recompensar a los letrados con 400 euros si alcanzan un acuerdo y con 75 en caso de que este no se consiga.

El consejero también ha destacado el convenio que se está tramitando con el CADECA para que los abogados también puedan actuar como conciliadores. "Sois una pieza clave para que la mediación funcione”" ha concluido.

Condiciones laborales

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado hoy la protección del derecho de defensa y de la profesión, destacando la importancia de continuar avanzando en la mejora de las condiciones del ejercicio profesional. "Protegerla es exigir más avances en conciliación. Protegerla es cuestionar y que se paralice, como acabamos de hacer con ATA, la injusta subida de cuotas a los autónomos que estaba anunciada”.

González añadió también que la protección de la profesión pasa también por "reclamar y propiciar una solución para la pasarela al RETA de nuestros compañeros y compañeras mutualistas", un asunto en el que la Abogacía "ha implicado incluso al Parlamento Europeo con el fin de reclamar sensibilidad y rapidez al legislador".

Y recordó que proteger el derecho de defensa implica también garantizar que las reformas legislativas orientadas a mejorar la eficiencia judicial lleguen a toda la ciudadanía y a todos los territorios, sin poner en riesgo "las máximas garantías de seguridad jurídica ni el acceso efectivo a la tutela judicial".

Formación

Durante su intervención, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha manifestado que a lo largo de veinte años "son muchos los desafíos a los que os habéis enfrentado y a los que os enfrentáis. Unos desafíos que os obligan a estar en permanente formación para ofrecer al ciudadano un asesoramiento certero y que transmita tranquilidad y confianza en el ordenamiento jurídico. Este interés queda demostrado en la calidad de los contenidos y los ponentes que conforman el programa, así como en la vocación de servicio del colegio, una institución comprometida con sus colegiados y que se preocupa por su bienestar".

"Aprovecho esta oportunidad que me brindáis para pediros, como ciudadana, como letrada y como alcaldesa, que no ceséis en vuestro empeño incansable por defender la justicia y lo que representa esta profesión", ha añadido Del Cid.

Ponentes

Entre los ponentes previstos destacan personalidades como: Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil de la UCM; José Marín y Pérez de Nanclares, juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada; Ana Tárrago Ruiz, fiscal Jefa de Andalucía; Javier Hernández García, magistrado del Tribunal Supremo; y Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal (UB).

Sala Respira

El congreso incluye un programa formativo, pionero y práctico para ofrecer herramientas sencillas y efectivas para controlar el estrés, la presión y la ansiedad en el ejercicio de la profesión; equilibrar la vida personal y profesional e impulsar la conciliación; fomentar una alimentación consciente y en potenciar todas aquellas prácticas que redunden en el bienestar personal del abogado y aumenten su rendimiento profesional, bajo la denominación de Sala Respira.

Reconocidos profesionales y expertos del autocuidado profesional como Patricia Tudó, Laura Lázaro, Rosa Casanova, Armando Nougués, Cristina Roque o Miguel Fernández, integrarán esta Sala Respira con títulos de ponencias y talleres que ayudarán a los profesionales del Derecho a contar con herramientas que les ayuden a mantener la calma y el control emocional en contextos jurídicos exigentes como juicios y audiencias así como a enfrentarse a los mismos con más confianza y menor ansiedad, recreando situaciones reales.

El descanso y la gestión del sueño, la práctica de una alimentación consciente y saludable, el movimiento y la actividad física saludable, y la recuperación emocional tras los errores, concentrarán también buena parte de la atención de la Sala Respira.