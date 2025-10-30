La cadena danesa de muebles JYSK inaugura en Mijas su octava tienda en Málaga y abre con descuentos

La cadena danesa de muebles y decoración para el hogar JYSK ha abierto este jueves una nueva tienda en la provincia de Málaga, situada en Mijas, con lo que alcanza las 173 en España, de las que más de 30 están en Andalucía. El establecimiento está situado en área residencial de La Loma, concretamente en Carretera Mijas-Fuengirola, a la altura del kilómetro tres.

Desde hoy y hasta el próximo 5 de noviembre, el JYSK de La Loma ofrece descuentos de hasta un 75% en más de 2.000 artículos. Además, los clientes que realicen compras el día de la inauguración, se llevarán regalos exclusivos.

Con esta apertura, JYSK cuenta ya con ocho tiendas en la provincia de Málaga, emplazadas en la capital (tres), Torremolinos, Fuengirola, Estepona, Ronda, y ahora Mijas.

La compañía nórdica comenta que su apuesta pasa por el empleo local y por consolidarse como "un referente empresarial en expansión", superando ya los 2.000 colaboradores en España. JYSK también resalta su "compromiso con la sostenibilidad", con productos que provienen de materiales renovables o que están reciclados "de forma responsable".

Estética nórdica

JYSK ofrece en España desde 2009 a sus clientes España productos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo.

"En cada una de nuestras tiendas, los clientes pueden disfrutar de una experiencia única e inspiradora mientras se sumergen en la estética nórdica que nos caracteriza. Con estas nuevas tiendas en Málaga, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán más oportunidades para descubrir la mejor relación calidad -precio de nuestros productos, y las últimas tendencias de exterior e interior que ofrece JYSK, y transformar así cualquier hogar y jardín en el espacio ideal", ha explicado el director de JYSK en España y Portugal, Carlos Haba.

Una de las tiendas de JYSK en Málaga capital, situada en el centro comercial Los Patios. / L. O.

Rebajas de apertura

Entre los productos estrella de las nuevas tiendas de Mijas destacan los muebles de salón. Los colchones y toppers están rebajados entre un 50% y un 75%. Asimismo, todos los muebles de oficina tienen entre un 30% y un 60% de descuento.

Además de las tiendas físicas, los clientes pueden adquirir los productos JYSK a través de su tienda online JYSK.es. La cadena añade que las empresas o autónomos también pueden beneficiarse de ventajas gracias a su programa JYSK Empresas.