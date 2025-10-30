La cadena malagueña Mi Colchón inaugura en Mijas su tienda 17, con más de 2.000 metros cuadrados

La empresa malagueña Mi Colchón ha inaugurado una nueva tienda de casi 2.000 metros cuadrados en Mijas, situada en la Carretera Mijas-Fuengirola. El establecimiento tiene tres plantas (una dedicada a sofás y sillones relax premium, otra de descanso y una de outlet) y es la número 17 de la cadena. El fundador de MiColchón, Manuel Guerrero, fue el encargado de cortar la cinta inaugural del nuevo estabeacimiento, que se convierte, según señala la propia empresa, "en la mayor exposición de descanso y sofás de la Costa del Sol".

La nueva tienda abrirá con horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas. Incorpora en exclusiva firmas de renombre como Harrison Spinks (Reino Unido), Incanto y Noctis (Italia), y Auping (Países Bajos), que se suman a las ya emblemáticas Tempur, Sealy, Stressless, Hukla, Keyton, Emma, o las españolas Flex, Relax, Nightland, NordSwiss, y la firma exclusiva y especializada en descanso saludable, Nessen, entre otras.

La empresa nació a mitad de los 80 con la denominación de Colchonería El Palo, en la calle Alonso Carrillo de Albornoz de Málaga capital. La expansión iniciada hace 25 años por otras zonas de la capital y por diversos municipios de la provincia les llevó a rebautizarse como Mi Colchón. Cuenta con una plantilla total de 60 trabajadores.

La nueva tienda de la empresa malagueña Mi Colchón en Mijas. / L. O.

La empresa malagueña tiene cinco tiendas en Málaga capital (avenida Los Vegas, El Palo, Camino de Suárez, Carretera de Cádiz y La Unión), otros dos en Vélez-Málaga, y uno en Fuengirola, Antequera, Ronda, Benalmádena, Marbella y Estepona, además del recién inaugurado en Mijas. En la provincia de Granada cuenta con otros tres establecimientos.

Promociones

La compañía, de las grandes representantes del comercio local, afirma que ofrecerá en este nuevo espacio un "asesoramiento experto" añade que los clientes podrán disfrutar de grandes promociones y regalos especiales durante los primeros días en toda la cadena de tiendas.

"Con esta apertura, la número 17, Mi Colchón reafirma su compromiso con la excelencia, ofreciendo las mejores marcas del mundo en descanso y confort, en un entorno innovador y adaptado a las nuevas necesidades del cliente", apunta.