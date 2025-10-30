Las fuertes lluvias dejan más de 50 litros en Málaga

Las fuertes lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para ayer miércoles dejaron más de 50 litros en localidades de la provincia de Málaga, según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía.

Exactamente 50,5 litros cayeron en Ojén, la localidad que registró la mayor cantidad de precipitaciones, según Hidrosur, seguidas de municipios como Fuengirola, donde cayeron 43,4 litros, y Torremolinos donde se registraron 39,6, según la Aemet; y la Sierra de Mijas, donde se registraron 32,3 litros, según Hidrosur.

La situación no ha sido tan grave como en las provincias de Sevilla y Huelva, donde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía atendió 903 y 303 incidencias, respectivamente. En la provincia de Málaga, el 112 atendió ayer 33 incidencias, la mayoría por balsas de agua y calles inundadas en las principales localidades de la Costa del Sol, como Fuengirola, Mijas y Torremolinos.

Los 43,3 litros caídos en Fuengirola anegaron otra vez las inmediaciones del centro comercial Miramar y varios tramos del paseo marítimo Rey de España.

Precisamente, las redes sociales fueron un hervidero de críticas de personas que se quejaban de que el paseo marítimo de Fuengirola se haya vuelto a inundar después de que en julio pasado culminaran las obras de instalación de un enorme colector y un tanque de tormentas para acabar con las inundaciones cada vez que llueve en esta zona.

Los comerciantes y vecinos del paseo marítimo tuvieron que soportar los inconvenientes de 19 meses de obras, repartidas en los dos últimos años, y se quejan de que se ha vuelto a inundar con las primeras lluvias caídas, tras una inversión de 8,6 millones de euros.

La fuerte presión que soportó la red de alcantarillado provocó incluso que saltara por los aires alguna arqueta de la red de saneamiento, como a la altura del número 17 de la avenida Jesús Santos Rein, expulsando al exterior restos de excrementos y un fuerte mal olor. Y varias personas tuvieron que auxiliar a un conductor que había quedado atrapado en una balsa de agua junto al Castillo Sohail.

Mijas

En Mijas se registraron balsas de agua en algunas zonas del núcleo de Las Lagunas y el Ayuntamiento movilizó a los servicios operativos para atender las incidencias que se iban produciendo.

El Consistorio mijeño también informó de que la Delegación de Educación estuvo en contacto con los directores y las AMPAs de los centros educativos para seguir de cerca la evolución de las precipitaciones.

Los 32,3 litros caídos en la Sierra de Mijas también provocaron inundaciones en el camino de Coín y en la zona de Riviera Park.

Torremolinos

Las lluvias se dejaron sentir con fuerza en Torremolinos, donde cayeron 39,6 litros, según la Aemet, provocando balsas de agua en varias zonas donde el sistema de alcantarillado no soportó la gran cantidad de agua caída, levantando las arquetas en la calle Decano José Gómez Rando, en la plaza de las Comunidades Autónomas y en la plaza del Remo, provocando en algún caso un espectacular géiser que anegó las inmediaciones.

El agua entró incluso en varios chiringuitos de La Carihuela, donde se anegaron varias calles. El Ayuntamiento de Torremolinos fue resolviendo las incidencias sin que haya que lamentar daños personales o de mayor gravedad.

Las fuertes lluvias también anegaron varias zonas de Benalmádena, sobre todo a lo largo del paseo marítimo de Benalmádena la Costa.

La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado todos los avisos para hoy jueves, 30 de octubre en toda la provincia de Málaga.